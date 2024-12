Offerte di lavoro, in questo Comune serve PERSONALE e alla svelta | Per candidarsi basta un semplice requisito: è l’occasione della vita

In un periodo di grave crisi economica riuscire a trovare lavoro sembra un’impresa titanica. C’è però un’opportunità da non lasciarsi sfuggire

La possibilità di trovare lavoro in un periodo di crisi profonda come questo equivale più o meno a trovare un ago dentro a un pagliaio. Nonostante gli ultimi dati macroeconomici siano relativamente buoni, soprattutto per ciò che riguarda la crescita dell’occupazione, i problemi restano tutti.

Milioni di persone continuano a vivere nella precarietà e soprattutto faticano a trovare un posto di lavoro in grado di offrire un minimo di garanzie e di stabilità. Detto questo qualche opportunità di rilievo non manca, come confermato da una notizia di queste ultime ore.

In Italia la congiuntura economica è meno drammatica ed emergenziale rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea. E questo si riflette sulla maggiore fiducia degli investitori che si sentono più incentivati ad offrire opportunità lavorative a chi ne ha bisogno.

È esattamente quanto sta succedendo in questi giorni, in cui un importante marchio della grande distribuzione, una catena di supermercati molto presente sul nostro territorio, sta per mettere in atto una massiccia campagna di assunzioni.

Offerte di lavoro, le assunzioni sono garantite: bisogna solo presentarsi

Si tratta del noto marchio Iperal, per ora operante esclusivamente nelle regioni del Nord Italia ma seriamente intenzionato ad espandersi già nei prossimi mesi. Nel caso specifico si tratta di un punto vendita che aprirà a breve in un piccolo ma operoso comune del milanese.

Il comune in questione si chiama Vimodrone ed è facilmente raggiungibile da vari punti del capoluogo lombardo. Nel frattempo i lavori per la realizzazione del supermercato procedono piuttosto speditamente.

Tra i profili più cercati ci sono i cassieri, gli addetti al box informazioni e alla spesa online, gli addetti alla sistemazione delle merci e quelli ai banchi alimentari. I contratti offerti sono di apprendistato e dalla durata di 36 mesi, un modo come un altro per favorire i giovani in cerca di una nuova esperienza professionale.

I responsabili della ricerca di personale del gruppo Iperal raccomandano a tutte le persone interessate di presentarsi al cosiddetto ‘job day‘ muniti di curriculum. Come appena accennato il gruppo punta parecchio sui più giovani per dare loro una formazione professionale di alto livello. Non c’è da perdere tempo e candidarsi sembra essere la strada migliore per iniziare al meglio il 2025.