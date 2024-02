Olbia, ritrovati i due ragazzi scomparsi: fuggivano dopo un tentativo di rapina, fermati

(Adnkronos) – Ritrovati nel tardo pomeriggio di oggi, 3 febbraio, in una chiesa sconsacrata nelle campagne di Olbia, i due ragazzi di 15 e 17 anni, scomparsi giovedì 25 gennaio. La polizia li ha rintracciati durante le ricerche messe in campo da tutte le forze dell'ordine, nella chiesa sconsacrata di Santa Lucia tra Olbia e la frazione di Berchiddeddu. I ragazzi stanno bene ma per loro è scattato il fermo perché dietro la scomparsa ci sarebbe, secondo gli accertamenti degli inquirenti, la fuga dopo una tentata rapina a mano armata a un negozio di Olbia. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se qualcuno li abbia aiutati in questi nove giorni dalla loro scomparsa. Stamattina il padre di uno dei due ragazzi aveva fatto l'ennesimo appello per convincere a parlare chi era a conoscenza della situazione. Dopo poche ore è arrivato il ritrovamento. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

