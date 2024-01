Operaio muore travolto da treno a Chiari nel bresciano

(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro a Chiari, nel bresciano. Un operaio è morto, nella notte, travolto da un treno nei pressi della stazione. Sul posto la polizia ferroviaria. L'incidente è avvenuto verso mezzanotte. L'operaio, un uomo di 51 anni, si trovava fuori dalla stazione, sulla linea Milano-Venezia con la squadra per approntare un cantiere. La dinamica di come sia stato travolto dal treno è in fase di accertamento. A esprimere "vicinanza alla famiglia e ai colleghi dell’operaio" il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che "attende di avere tutti i dettagli e le spiegazioni affinché venga fatta piena luce sull’episodio". Salvini – si legge in una nota del Mit – "ribadisce che la sicurezza nei cantieri è e sarà sempre una priorità". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

