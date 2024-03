Oscar, il messaggio di Eva Mendes al marito Ryan Gosling: “Torna, dobbiamo mettere a letto i bimbi”

(Adnkronos) – "Hai portato Ken fino agli Oscar, RG. Ora torna a casa, dobbiamo mettere a letto i bambini". E' virale il post di Eva Mendes, moglie di Ryan Gosling che ieri sera, anche se non ha vinto nessuna statuetta, è stato grande protagonista della cerimonia degli Oscar. L'attore, acclamato interprete di Ken in 'Barbie', è arrivato alla serata accompagnato non dalla moglie ma dalla sorella, e ha offerto al pubblico un momento di grande spettacolo sul palco durante la sua performance di 'I'm just Ken', brano colonna sonora della pellicola. La moglie ironizza però sui social con il post, affiancato a una foto in cui indossa una giacca 'rosa Barbie'. L'ironia dell'attrice ha colpito i fan, e il post è diventato in poco tempo virale ricevendo migliaia di like. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata