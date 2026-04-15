Ostia, terapia del dolore più forte: nuovo ambulatorio al Grassi e nuovi servizi sul territorio

A Ostia si amplia l’offerta sanitaria dedicata a chi convive ogni giorno con il dolore. All’ospedale Grassi è stato attivato un nuovo ambulatorio per la terapia del dolore, operativo dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18, mentre la ASL Roma 3 rafforza anche i presidi territoriali e introduce una tecnologia non invasiva pensata per i casi cronici più complessi.

Un presidio in più al Grassi per chi cerca risposte rapide e specialistiche

L’apertura del nuovo ambulatorio rappresenta un passaggio rilevante per un’area vasta come il litorale romano, dove la domanda di cure specialistiche non riguarda solo l’emergenza o la medicina generale, ma anche percorsi capaci di accompagnare i pazienti nel tempo. Il dolore, infatti, non è soltanto un sintomo. Quando si prolunga, modifica le abitudini, limita i movimenti, peggiora il riposo, appesantisce la vita familiare e spesso incide anche sul lavoro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il nuovo servizio del Grassi nasce proprio con questa impostazione: prendere in carico il paziente in modo più strutturato, offrendo una risposta specialistica dedicata e più facilmente accessibile. L’orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, amplia inoltre le possibilità organizzative per chi deve conciliare visite, controlli e impegni quotidiani. Non è un dettaglio secondario, perché in molti casi la difficoltà non è soltanto curarsi, ma riuscire a farlo senza aggravare una routine già resa pesante dalla sofferenza fisica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La rete della ASL Roma 3 si allarga da Ostia a Fiumicino fino a Casal Bernocchi

Il punto è che l’intervento non si limita al solo ospedale. La ASL Roma 3 ha infatti esteso e consolidato l’offerta anche negli altri presidi del territorio, costruendo una rete che punta a distribuire meglio le possibilità di accesso. Restano attivi la Casa della Salute di Lungomare Toscanelli a Ostia, aperta il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 13, il centro di via Ramazzini a Roma il mercoledì dalle 8 alle 16, l’ambulatorio di via Coni Zugna a Fiumicino il martedì dalle 8 alle 14 e il mercoledì dalle 8 alle 18.30, oltre al presidio di Casal Bernocchi il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 14. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Si tratta di un disegno preciso: alleggerire la pressione su un unico punto di accesso e distribuire le prestazioni in modo più aderente alle esigenze di zone diverse. Per i cittadini significa avere riferimenti più vicini, giorni meglio definiti e una mappa più chiara dei servizi disponibili. Sul piano pratico, questa organizzazione può ridurre spostamenti inutili e rendere più lineare l’avvio di un percorso di cura che, proprio per la natura del problema, ha spesso bisogno di continuità.

Il dolore post-operatorio diventa parte centrale del percorso di cura

C’è poi un altro aspetto che merita attenzione: il rafforzamento del lavoro sul dolore nella fase post-operatoria. È un tema spesso percepito come secondario rispetto all’intervento chirurgico in sé, ma in realtà incide molto sul decorso. Gestire bene il dolore dopo un’operazione significa favorire il recupero funzionale, ridurre lo stress fisico e psicologico del paziente e contenere il rischio di complicanze legate all’immobilità prolungata.

Nel frattempo, una presa in carico più accurata può contribuire anche a evitare che un dolore nato in una fase acuta si trasformi in una condizione persistente. Ed è proprio qui che l’approccio multidisciplinare richiamato dall’azienda assume un valore concreto. Non si parla solo di prescrizioni o singole prestazioni, ma di un percorso che mette insieme osservazione clinica, continuità assistenziale e valutazione personalizzata. Per molte persone, soprattutto fragili o reduci da interventi importanti, questo può fare la differenza nel ritorno a una vita più autonoma.

Scrambler Therapy, la nuova tecnologia non invasiva che cambia l’offerta

L’elemento più innovativo del potenziamento avviato al Grassi è però l’introduzione della Scrambler Therapy, una tecnologia non invasiva pensata per modulare la percezione del dolore attraverso impulsi elettrici specifici. È una novità che guarda in particolare ai pazienti con dolore neuropatico cronico, cioè a quei casi in cui la sofferenza tende a persistere e a incidere in modo pesante sulla qualità della vita.

L’arrivo di questa metodica dà il senso della direzione scelta: non limitarsi a mantenere i servizi esistenti, ma arricchirli con strumenti più avanzati. In un ambito delicato come quello della terapia del dolore, ogni possibilità terapeutica ulteriore può tradursi in giornate meno difficili, maggiore autonomia personale e minore peso emotivo sulle famiglie. Per questo la decisione di introdurre la Scrambler Therapy al Grassi assume anche un valore simbolico: indica la volontà di investire in cure che non guardano soltanto alla malattia, ma alla vita concreta del paziente.

Un segnale sanitario e sociale per tutto il litorale romano

Il rafforzamento dei servizi di terapia del dolore nella ASL Roma 3 parla dunque a un territorio ampio e articolato, che comprende Ostia, Fiumicino e quadranti urbani dove la sanità di prossimità resta decisiva. Non è solo un ampliamento di ambulatori e orari. È anche un segnale rivolto a chi spesso affronta il dolore in silenzio, come se fosse una condizione da sopportare e non un problema da trattare con serietà clinica.

La qualità della vita passa anche da qui: dalla possibilità di ricevere cure appropriate, nei tempi giusti e in luoghi riconoscibili. Intanto il Grassi si rafforza come presidio di riferimento del litorale, mentre la rete territoriale si presenta con un profilo più definito e più utile per i cittadini. Quando la sanità riesce a coniugare ospedale, territorio, orari accessibili e tecnologie nuove, il beneficio non resta sulla carta ma entra nella quotidianità delle persone.