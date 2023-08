Palombara Sabina, bimbo morto alle Terme di Cretone: le indagini

Si effettuerà lunedì prossimo l’autopsia del bambino di 8 anni deceduto il 17 agosto scorso alle terme di Cretone, frazione di Palombara Sabina, in provincia di Roma, dopo essere stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano in corso lo svuotamento e pulizia della vasca.

In base a quanto si apprende l'attività peritale, affidata dai pm della procura di Tivoli che indagano per omicidio colposo, si svolgerà presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Umberto I di Roma.

I carabinieri di Palombara Sabina e di Monterotondo, insieme al personale della Asl, nella giornata di ieri, 18 agosto, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura termale che è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti vogliono valutare il rispetto delle norme e in modo particolare se la piscina dove è morto il piccolo avesse le grate necessarie a garantire la sicurezza dell’impianto.

Sono stati acquisiti i video delle telecamere presenti nel complesso termale. Gli investigatori ascolteranno anche i genitori del piccolo Stephan ed eventuali testimoni, persone presenti al momento della tragedia. Una volta effettuati i primi accertamenti i militari dell'Arma invieranno un'informativa alla procura di Tivoli.

