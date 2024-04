Cercare casa a Roma: consigli e idee

Molti sottovalutano la grandezza di Roma. Non parliamo della sua storia (anch’essa davvero ineguagliabile), ma delle sue dimensioni. Roma è una città difficile da paragonare ad altri centri della nostra penisola: per fare un confronto diretto, la capitale ha una superficie di 1287 chilometri quadrati, contro i 181 chilometri quadrati di Milano. Per questo motivo prima di iniziare a cerca un’abitazione è il caso di prendere in considerazione un gran numero di fattori. In questo articolo cercheremo di darvi qualche utile consiglio, primo fra tutti quello di rivolgervi a delle agenzie immobiliari a Roma . Questo suggerimento è valido sia per chi vive a Roma di anni, sia per chi vuole trasferirsi in città.

Casa e bottega

Nella vostra scelta vi consigliamo di tenere in considerazione il tipo di attività che svolgete e la zona in cui è posizionato il vostro luogo di lavoro. Se siete tra i molti che sono passati allo smart-working o che lavorano in modalità mista, con l’obbligo di andare in ufficio per poche volte a settimana, potreste non dare troppo peso alle distanze.

Se invece dovete andare in sede ogni giorno le migliori opzioni sono due: trovare un buon appartamento vicino al lavoro, o verificare quali sono i quartieri che offrono un migliore collegamento con i mezzi pubblici. Se lavorate vicino a una fermata della metropolitana potreste prendere proprio quella linea come punto di riferimento, e cercare qualche opportunità nelle aree in prossimità delle stazioni della stessa linea.

I vantaggi delle agenzie immobiliari

Lo abbiamo già detto nella nostra introduzione: Roma è enorme. Ciò significa che è anche molto difficile conoscere tutte le proprietà in vendita nelle singole zone. Cercare senza l’aiuto di una agenzia immobiliare potrebbe richiedere un impegno notevole, che vi consigliamo di evitare.

Al contrario una buona agenzia immobiliare, esperta nel conoscere le opportunità di un determinato quartiere, può essere la soluzione migliore. Gli agenti immobiliari non si limitano a proporre appartamenti, ma cercano di capire di cosa il cliente abbia effettivamente bisogno, con l’obiettivo di trovare un perfetto compromesso. In più si occupano di gestire le visite, ciò significa che in poco tempo potremmo riuscire a vedere decine di abitazioni.

I quartieri migliori

Il centro di Roma è sicuramente molto suggestivo, una zona in cui si possono trovare vere e proprie meraviglie. L’arte si esprime attraverso l’architettura, mostrando testimonianze di epoche molto diverse tra loro. Un luogo di questo tipo, ovviamente, non è accessibile per tutte le tasche.

Al contrario nelle zone periferiche ci sono molti quartieri in espansione, che hanno vissuto periodi di importante riqualificazione. Un esempio il quartiere di Monte Sacro, posto nella zona nord di Roma, a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare. Ha un gran numero di servizi, e non mancano scuole e aree verdi. In più negli ultimi anni è stata raggiunta dalla Metro B, con le fermate di Conca d’Oro e di Jonio.

Anche il quartiere di Cinecittà è molto bello. Strettamente legato al cinema romano, oggi è raggiunto dalla Metro A, che qui ha una fermata omonima. Ci sono ottimi appartamenti e l’area è decisamente molto vivace.