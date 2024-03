Parcheggio gratis nelle strisce blu: il nuovo codice della strada ha dato il via libera per questi automobilisti | Basta dimostrarlo con questo foglio

Come avere il parcheggio gratis nelle strisce blu: così si può (ilquotidianodellazio.it / corporate+)

Scopri subito come ottenere un parcheggio gratis, sempre disponibile, nelle strisce blu.

Quando si sta cercando parcheggio in un’area densamente frequentata, il sogno è quello di poter mettere l’auto in qualsiasi posto disponibile e che magicamente spariscano tutte le regole, i divieti e le precedenze che rendono la ricerca lunga ed estenuante.

Soprattutto nei pressi dei centri cittadini, ad esempio, trovare un posto comodo per dove si vuole andare e che non costi uno sproposito è molto difficile, specialmente quando anche i parcheggi sotterranei sono al completo e non si conosce bene la zona.

Con il nuovo Codice della Strada, però, ci sono alcune categorie di automobilisti che possono parcheggiare la propria auto nei posteggi con le righe blu senza pagare neanche un euro e, soprattutto, senza rischiare di prendere la multa poiché è un loro pieno diritto. Ecco di chi si tratta.

Parcheggiare gratis nelle strisce blu: per loro è possibile

Il nuovo Codice della Strada ha apportato alcune modifiche molto importanti, soprattutto in merito alle regole di circolazione e alle sanzioni relative ad alcuni dei comportamenti giudicati scorretti dal legislatore. Dopo sei mesi di lavoro, questo nuovo Codice della Strada è stato approvato dalla Camera e si trova oggi all’esame del Senato: potrebbero volerci ancora diversi mesi, quindi, prima dell’ufficiale entrata in vigore delle nuove norme, che comunque potrebbero subire un’ulteriore modifica da parte del Senato.

Una delle novità riguarda i parcheggi nelle strisce blu, a pagamento: c’è una categoria di automobilisti, infatti, che potrà sempre e in ogni situazione sostare in una di queste aree senza dover spendere neanche un euro. Ecco di chi si tratta e quali sono le altre novità in merito.

Novità per le persone con disabilità

Ebbene sì, a beneficiare di queste nuove norme sono le persone con disabilità. Secondo il nuovo Codice della Strada, loro potranno sempre sostare gratuitamente nei parcheggi con le strisce blu e questo varrà indipendentemente dal fatto che gli stalli loro riservati siano liberi o occupati: oggi, invece, questo diritto gli è garantito se e solo se il posto riservato è occupato.

Inoltre, la multa per chi sosta in uno stallo riservato alle persone con disabilità senza averne diritto sale da 165 a 330 euro e, se avviene con un ciclomotore o un motociclo, passa da 80 a 165 euro.