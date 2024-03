Dichiarazione dei redditi, ora bisogna dichiarare anche questi soldi | L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la novità

Arriva la novità che cambia completamente la dichiarazione dei redditi: ecco cosa ha stabilito l’Agenzia delle entrate.

La legge di Bilancio del 2023 ha stabilito l’obbligo di inserire una nuova categoria di redditi nel modello 730 e, adesso a questa novità si aggiunge anche una nuova voce da inserire nella dichiarazione dei redditi, e la possibilità per più contribuenti di avvalersi della dichiarazione semplificata.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la novità che riguarda il quadro RW del Modello Redditi, e anche le eventuali attività finanziarie o patrimoniali detenute all’estero.

Scopriamo quale sarà la nuova voce da inserire nella dichiarazione dei redditi, secondo la riforma fiscale e il Decreto Legislativo n. 1 del 2024, e che cosa cambia da adesso in poi per buona parte dei contribuenti italiani.

Dichiarazione dei redditi, la novità rivoluzionaria sulle criptovalute e le attività detenute all’estero

La Legge n. 197/2022, ovvero la Legge di Bilancio 2023, aveva già introdotto l’imposta sulle criptovalute, che va applicata al posto dell’imposta di bollo, e che è pari al 2 per mille dell’asset. Chi detiene questo strumento finanziario ha due obblighi sostanziali, ovvero il monitoraggio fiscale e il versamento dell’Imposta sul valore delle cripto-attività. Adesso però c’è qualche altra novità molto importante in materia fiscale.

Lo scorso 28 febbraio 2024, infatti, con il Decreto Legislativo numero 1 del 2024, sono state introdotte alcune novità destinate a cambiare radicalmente i principi e le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi di una parte dei contribuenti italiani. A quanto pare l’intento del legislatore è quello di poter garantire proprio il monitoraggio fiscale, e anche quello di consentire ai contribuenti di avvalersi della dichiarazione dei redditi semplificata. Scopriamo che cosa cambierà.

La nuova voce del Modello 730 2o24 e il quadro W

Nel nuovo Modello 730/2024 ci saranno anche l’Ivie, ovvero l’imposta sul valore degli immobili all’estero, l’Ivafe, cioè l’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero, e l’imposta sostitutiva sulle criptovalute, e dunque non si dovrà più presentare il Quadro RW del Modello Redditi per eventuali investimenti o attività finanziarie detenute all’estero.

In base alle nuove disposizioni dell’Agenzia delle entrate, sarà introdotto il nuovo Quadro W, e compilando il Quadro W si potrà di fatto assolvere agli obblighi relativi alle comunicazioni previste per le attività finanziarie detenute all’estero, e anche per criptovalute che siano detenute attraverso conti digitali, portafogli, o altri sistemi. Indicarle nel Modello 730 serve anche al calcolo delle imposte dovute da parte dei contribuenti.