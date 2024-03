Parco Archeologico del Colosseo, cercasi 15 addetti alla biglietteria e 35 alla sicurezza

Per candidarsi è necessario inviare il proprio Curriculum vitae dettagliato, possibilmente in format Europass con estensione doc o pdf

La società cooperativa REAR specializzata nei servizi di vigilanza e nella gestione informatizzata di archivi per centri commerciali, centri fieristici, musei, teatri e le più importanti università italiane, ricerca 50 figure professionali da impiegare a Roma presso il Parco archeologico del Colosseo. I profili ricercati sono:

35 addetti alla sicurezza, per controllo e regolazione flusso dei visitatori;

15 addetti alla biglietteria, per vendita titoli di accesso e informazioni.

Requisiti comuni

diploma di istruzione secondaria superiore;

buona/ottima conoscenza della lingua inglese;

disponibilità part-time su turni anche nei week-end e giorni festivi (30 ore settimanali).

Per i profili ricercati il requisito indispensabile è il Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università, mentre i requisiti preferibili sono il Corso di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/2008 e la conoscenza della lingua inglese B2 Livello Post-Intermedio.

Il contratto offerto è a tempo determinato della durata di 6 mesi. Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198 del 2006 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di entrambi i sessi.

Come candidarsi

Per candidarsi è necessario inviare il proprio Curriculum vitae dettagliato – possibilmente in format Europass con estensione doc o pdf, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Dlgs. n. 196/2023 così come innovato dal regolamento UE 2016/679 (GDPR) – entro e non oltre il 30 aprile 2024 all’indirizzo email: antonio.zagatti@rearonline.it, indicando nell’oggetto della mail il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del candidato.