Pasqua nei Musei di Roma, dal 7 al 10 aprile: eventi, mostre e attività

Per le imminenti festività pasquali – da venerdì 7 a lunedì 10 aprile – ritorna il consueto appuntamento nella capitale con l’iniziativa “Pasqua nei Musei”. Tante le iniziative e le attività messe in campo da offrire a cittadini romani e turisti in queste giornate di festa.

Cosa fare a Pasqua

Per cinque giorni il Sistema Musei di Roma Capitale farà festa e sarà aperto al pubblico con orari abituali, incluso il lunedì di Pasquetta, concedendo a tutti i visitatori di usufruire del ricco e corposo patrimonio artistico e culturale della Capitale.

Cittadini romani e turisti potranno andare a scoprire le collezioni permanenti e le mostre attualmente in essere a Roma, accedendo gratuitamente se in possesso della MIC Roma Card, ma sarà consentito loro anche partecipare alle attività didattiche e assistere ad alcuni concerti e spettacoli gratuiti. Per le prime sarà necessario esibire il biglietto d’ingresso al museo e munirsi di prenotazione obbligatoria, mentre per i secondi l’accesso sarà consentito fino a esaurimento posti disponibili.

Pasqua nei Musei è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Cosa visitare

Tanti gli eventi in programma e le visite didattiche offerte a cittadini e turisti. Dai concerti, tre per pianoforte e uno per quintetto, a canzoni dal vivo su tema pace e guerra invogliati dai testi di Calvino e in collaborazione con il Teatro di Roma. Poi ancora ai Musei Capitolini l’opportunità per le famiglie di conoscere la storia della fondazione di Roma con l’attività didattica “C’erano una volta una lupa e due gemelli“.

Si continua l’8 aprile passeggiando sulle antiche mura passando per Il Museo delle Mura mentre alla Centrale Montemartini saranno protagonisti i mosaici delle Collezioni Capitoline. Domenica 9, invece, saranno al centro Villa Torlonia e Villa Borghese mentre lunedì 10 spazio a segreti, miti e leggende dei Rioni Parione e Regola e una gita nel Parco degli Acquedotti.

