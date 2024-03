Passaporti, Urso: “Progetto Polis centrale per sviluppo piccoli centri urbani”

(Adnkronos) – Al via la fase sperimentale del rilascio e del rinnovo dei passaporti presso gli uffici postali dei Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti previsto dal progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale. "Un altro tassello importante nel progetto Polis che noi riteniamo assolutamente centrale per lo sviluppo dei piccoli centri urbani, l'inclusione sociale e la competitività del Paese”, commenta il ministro delle Imprese , Adolfo Urso. “Questa iniziativa contribuirà a semplificare l'accesso ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione e a ridurre i tempi necessari per richiedere o rinnovare il proprio passaporto. Con l'avvio di questa ulteriore fase, gli uffici postali aumenteranno progressivamente la loro centralità, trasformandosi in veri e propri “sportelli unici” di prossimità per l'accesso ai servizi pubblici” ha aggiunto. L’iniziativa, nata in seguito alla firma di una apposita Convenzione tra Poste Italiane, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell'Interno, rientra nell'ambito del progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”: consentirà ai cittadini residenti o domiciliati nei Comuni inclusi nel progetto di presentare direttamente allo sportello dell’ufficio postale la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di ricevere il documento direttamente al proprio domicilio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

