Passoscuro, “Sagra della Tellina” 2024: tre giorni imperdibili per gli amanti del mare

Ogni anno, nella pittoresca frazione di Passoscuro, situata nel comune di Fiumicino (Rm), si celebra un evento gastronomico di grande rilevanza: la Sagra della Tellina. Questa manifestazione, che richiama visitatori da tutta la regione Lazio e oltre, è dedicata a uno dei frutti di mare più prelibati e caratteristici della zona: la tellina. Quest’anno siamo giunti alla 46esima edizione della Festa, che aprirà i battenti venerdì 31 maggio per concludersi domenica 2 giugno 2024, una tre giorni da non perdere assolutamente.

Origini e Tradizioni

La Sagra della Tellina nasce come una celebrazione delle tradizioni marinare locali e della pesca, attività fondamentale per la comunità di Passoscuro. La tellina, un mollusco bivalve di piccole dimensioni, è protagonista indiscussa dell’evento. La pesca delle telline, praticata lungo le coste sabbiose del litorale, è un’arte tramandata di generazione in generazione, e la sagra rappresenta un’occasione per valorizzare e preservare questo patrimonio culturale.

Il celebre regista Federico Fellini, in una scena del film capolavoro “La Dolce Vita”, immortalò la spiaggia di Passoscuro.

Le vie di Passoscuro nei 3 giorni della Sagra si animano…

Il programma della sagra è ricco e variegato, pensato per offrire un’esperienza unica a tutti i partecipanti. Nei giorni della manifestazione, le vie di Passoscuro si animano con bancarelle, stand gastronomici e spettacoli di intrattenimento. I visitatori possono degustare piatti a base di telline preparati secondo le ricette tradizionali, come gli spaghetti alle telline, un classico della cucina locale che esalta la freschezza e il sapore delicato di questo mollusco.

Oltre alla gastronomia, l’evento offre anche momenti di svago e cultura. Non mancano concerti di musica dal vivo, esibizioni di gruppi folkloristici, e attività per i bambini. Le associazioni locali organizzano anche incontri e laboratori per far conoscere ai più giovani l’importanza della pesca sostenibile e della tutela dell’ambiente marino.

Un Evento per Tutti

La Festa della Tellina non è solo un evento per gli amanti della buona cucina, ma anche un’occasione per scoprire le bellezze di Passoscuro e del territorio circostante. Passeggiando lungo il litorale, è possibile godere di panorami mozzafiato, con il mare che si estende all’orizzonte e le dune di sabbia che creano un’atmosfera unica. La sagra rappresenta anche un’opportunità per conoscere da vicino la vita dei pescatori locali, scoprendo storie e aneddoti legati al mare.

Impatto Economico e Sociale

La sagra ha un impatto significativo sull’economia locale, attirando migliaia di visitatori ogni anno. I ristoranti, le strutture ricettive e i negozi della zona beneficiano dell’afflusso turistico, contribuendo a sostenere l’economia della comunità. Inoltre, la manifestazione promuove il turismo sostenibile e responsabile, sensibilizzando i partecipanti sull’importanza di rispettare l’ambiente e le risorse naturali.

La Sagra della Tellina a Passoscuro è molto più di una semplice festa gastronomica: è un evento che celebra la cultura, le tradizioni e l’identità di una comunità legata indissolubilmente al mare. Partecipare a questa sagra significa immergersi in un mondo fatto di sapori autentici, accoglienza calorosa e paesaggi incantevoli. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire le meraviglie del litorale laziale e assaporare uno dei suoi tesori più pregiati, la tellina.

Sagra della Tellina a Passoscuro

Programma 46a Sagra della Tellina

Venerdì 31 maggio 2024

Ore 10:00 Apertura Sagra in Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”: Apertura Stand gastronomici e artigianali con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, würstel, cartoccio fritti di mare, patatine fritte e altre prelibatezze;

ore 16:00 #zittocancro porta presso il suo stand “Le feste di Marianna” tutti i bimbi in piazza per giocare insieme e ballare con Bing, Mask e tanti altri personaggi;

ore 17:00 in Piazza Salvo D’Acquisto “Il paese dei Balocchi”: Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli;

ore 18:30 in Piazza Villacidro “Il salotto”: Apertura Sagra, Apertura Stand artigianali e gastronomici;

ore 20:30 Roma canta: Stornelli e canti della tradizione romanesca!

ore 20:00 in Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”, il Saluto dell’Amministrazione Comunale.

Live Beach Festival – … non solo revival!

“The Big Band Theory” – 8 Elementi, ballerine, intrattenimento in puro stile Vintage quello che propone la Band guidata da un Crooner d’eccezione il quale coinvolgerà il pubblico come fosse un jamboree.

Lo spettacolo è assicurato e il divertimento pure!

Sabato 1 giugno

Ore 10:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”

Apertura Stand Artigianali

Ore 11:30 Apertura Stand gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, patatine fritte…

ore 10:30 Piazza Villacidro “Il salotto”

Apertura Stand artigianali e gastronomici

ore 16:30 Piazza Salvo D’Acquisto “Il paese dei Balocchi” – Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli;

ore 17:30 Intrattenimento e animazione per i bambini con il mago Sam ed il suo sorprendente spettacolo di magia.

ore 21:30 in Piazza Villacidro “Il salotto” Balla Band: Si balla all’insegna della tradizione;

ore 20:00 in Piazza Domenica Santarelli – “La Piazza” Premiazione gara Tiro al piattello del circolo dei cacciatori;

ore 21:30 Live Beach Festival – Saturday Night Fever Nice Inside – Tutta la dance dal ’70 a oggi rigorosamente Live!

ore 23:00 Dee Jay set con James Da Cruz. DJ set è l‘esibizione musicale di un Dee jay in cui l’artista presenta la musica da lui selezionata al pubblico utilizzando delle tecniche di missaggio.

Il piccolo genio torna a casa! Dopo aver conquistato con il suo sound i club e i palchi più importanti d’Italia e aver ricevuto la nomination tra i migliori DJ Urban 2023 ai Dance Music Award, James Da Cruz torna ad esibirsi sotto le stelle della sua “cameretta”.

‘till late…

Spaghetti con le telline

Domenica 2 giugno

Ore 08:00 in Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”

Raduno 5° edizione “Pedalata della Tellina”: Cicloraduno amatoriale per una pedalata immersi nella natura alla riscoperta del territorio;

ore 09:00 Partenza 5° edizione “Pedalata della Tellina”;

ore 10:00 Apertura Stand artigianali;

5° Raduno Moto d’epoca “Moto in Sagra”: Raduno Auto d’epoca a cura del gruppo “Ingranaggi d’epoca” Ladispoli;

ore 11:30 Apertura Stand gastronomici, con vendita di spaghetti alle Telline, frittura di pesce, panini con salsicce, patatine fritte e altre specialità;

ore 13:00 in Piazza Domenica Santarelli “La Piazza”: 1ª Esposizione Raduno di Auto d’Epoca;

ore 16:30 in Piazza Salvo D’Acquisto “Il paese dei Balocchi”: Area Gonfiabili, Attrazioni e Divertimenti per i più piccoli;

ore 21:30 in Piazza Villacidro “Il salotto”, I Fratelli Hernandez: Balli di gruppo Fusion Latin Dance;

ore 20:00 Piazza Domenica Santarelli “La Piazza” Presentazione Staff;

ore 21:00 Live Beach Festival-

Adriano Bono & The Reggae Circus Act #1- The Reggae Circus è il nome dello spettacolo itinerante ideato e diretto da Adriano Bono.

Grazie a una formula vincente che consiste nel felice connubio tra musica Reggae e spettacolo circense, lo spettatore si troverà completamente immerso in un mondo dove un susseguirsi vorticoso di numeri musicali e di arte varia lo lascierà a bocca aperta per lo stupore e la meraviglia!

ore 22:00 Emiliano Luccisano – Per spiegare la romanità a una milanese, in questo caso a «Barbie idroscalo», servono saggisti troppo severi o attori troppo comici. Emiliano Luccisano, classe 1987, appartiene alla seconda categoria anche se un pochino, con la serie sui social dedicata alla «Piccola Lombarda», sfiora anche la prima. La popolarità la misura in milioni di visualizzazioni anche se ha una storia che inizia molto prima di TikTok o di Instagram.

ore 22:30 – Adriano Bono & The Reggae Circus Act #2- Il Reggae Circus ci accompagna al Gran finale;

ore 23:45 Saluti e ringraziamenti per tutta la manifestazione, presentano: Simone Conte e Federico Ghilardi.

Dalle ore 16:00 su tutto il percorso Artisti itineranti e Musicisti Buskers allieteranno gli Avventori.

Si ringrazia la Pro Loco di Passoscuro per la disponibilità e collaborazione.

Come arrivare a Passoscuro da Roma

Ci sono 4 modi per andare da Roma a Passoscuro (Stazione) in treno, bus, taxi o in macchina. La soluzione più economica per spostarsi da Roma a Passoscuro (Stazione) è in treno e bus che costa €2 – €8 e richiede 1 ora e 33 minuti. Da Roma San Pietro ogni ora parte un treno per Maccarese – Fregene, alla stazione ogni ora parte un autobus per Passoscuro, tempo di percorrenza 22 minuti.

La soluzione più rapida per arrivare da Roma a Passoscuro (Stazione) è il taxi, costa €50 – €65 e impiega 36 minuti. La distanza tra Roma e Passoscuro (Stazione) è 30 km. La distanza stradale è 34.9 km. La distanza in macchina tra Roma a Passoscuro (Stazione) è 35 km. Si impiegano circa 36 minuti per guidare da Roma a Passoscuro (Stazione).