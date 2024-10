Pedro colpisce ancora, la Lazio stende l’Empoli: finisce 2-1 all’Olimpico

La partita odierna vedeva di fronte una Lazio imbattuta in Europa League e un Empoli senza sconfitte a referto in questa stagione. Dopo la vittorie su Torino e Nizza, Marco Baroni ha trovato garanzie e continuità di rendimento nei suoi ragazzi, potendo contare anche su quelle che lui stesso odia chiamare seconde linee. Empoli e Lazio, prima della gara, condividevano la sesta posizione con 10 punti in classifica, ma l’esito della partita ha dato ragione ai biancocelesti.

Primo Tempo

La partita tra Lazio ed Empoli comincia subito con grande intensità, con entrambe le squadre decise a prendere il controllo. Dopo un inizio equilibrato, al 9′ l’Empoli trova il gol del vantaggio: Giuseppe Pezzella effettua un cross preciso e Sebastiano Esposito, con uno stacco perfetto, colpisce di testa. La palla si insacca nell’angolino sinistro, dove Ivan Provedel non può arrivare, portando l’Empoli sull’1-0.

La Lazio non si lascia abbattere e prova a reagire. Al 15′, Gustav Isaksen calcia una punizione da posizione interessante, mirando all’angolo basso destro, ma il portiere dell’Empoli, Vasquez, con un ottimo intervento, riesce a deviare il pallone.

La pressione dei biancocelesti continua e al 16′ Taty Castellanos, dopo aver ricevuto un passaggio preciso al limite dell’area, lascia partire un tiro insidioso diretto verso l’angolo destro della porta. Tuttavia, ancora una volta Vasquez Llach è pronto e riesce a sventare il pericolo, mandando la palla in corner.

Con il passare dei minuti, la partita si fa sempre più nervosa. Al 29′, l’arbitro è costretto a estrarre il cartellino giallo per Giuseppe Pezzella, autore di un intervento particolarmente duro. Poco dopo, al 31′, anche Jacopo Fazzini finisce sul taccuino dell’arbitro per un’infrazione commessa a centrocampo.

Al 38′, un colpo di scena per la Lazio: Manuel Lazzari si infortuna e, dopo alcuni minuti di valutazione, è costretto a lasciare il campo. Marco Baroni decide di mandare in campo Adam Marusic al suo posto.

Proprio quando sembra che il primo tempo possa concludersi con l’Empoli in vantaggio, al 45+4′ la Lazio riesce a trovare il gol del pareggio. Nuno Tavares effettua un cross morbido e preciso in area, e Mattia Zaccagni, con un tempismo perfetto, colpisce di testa. Il pallone si insacca nell’angolino basso di destra, fissando il punteggio sull’1-1.

Nei minuti di recupero, la tensione si fa palpabile. Al 45+5′, Nicolò Rovella viene ammonito per proteste contro una decisione arbitrale, chiudendo un primo tempo molto combattuto sul risultato di parità.

Secondo Tempo

Il secondo tempo comincia con le squadre pronte a cercare la vittoria. La Lazio spinge subito sull’acceleratore, cercando di prendere il controllo del gioco. Al 49′, arriva un episodio chiave: Giuseppe Pezzella dell’Empoli commette fallo in area, prendendo le gambe di un avversario invece del pallone. L’arbitro Giovanni Ayroldi non ha dubbi e assegna un calcio di rigore a favore della Lazio.

Taty Castellanos si incarica della battuta al 51′, ma il suo tiro, troppo centrale e basso, viene parato dal portiere dell’Empoli, Vasquez, che si oppone con prontezza, mantenendo il punteggio sull’1-1.

La Lazio continua a cercare il gol del vantaggio, ma al 53′ c’è un’ammonizione per Taty Castellanos, che si aggiunge al carico di tensione crescente. Empoli risponde con alcuni cambi: Liberato Cacace prende il posto di Giuseppe Pezzella, mentre Roberto D’Aversa fa entrare Emmanuel Ekong al posto di Faustino Anjorin al 65′, nel tentativo di dare una scossa alla squadra.

Anche la Lazio effettua alcune sostituzioni, con Pedro che entra al posto di Gustav Isaksen al 73′. Il ritmo della partita è alto, e al 78′ Emmanuel Gyasi dell’Empoli viene ammonito per un fallo netto su un avversario.

Al minuto 83, c’è un doppio cambio per l’Empoli: Lorenzo Colombo entra per Ola Solbakken, che ha dato il massimo durante la partita, e Mattia De Sciglio sostituisce Sebastiano Esposito. Poco dopo, un altro giallo viene sventolato, questa volta per Alberto Grassi, che dovrà fare attenzione per evitare ulteriori sanzioni.

Pochi minuti più tardi, al minuto 84, la Lazio trova finalmente il gol del vantaggio. Taty Castellanos serve un rasoterra preciso a Pedro, che controlla con classe e piazza il pallone sotto la traversa, dopo aver colpito il legno. Il punteggio si porta sul 2-1 a favore della Lazio, accendendo gli animi dello stadio.

La Lazio, cercando di mantenere l’energia alta, effettua alcuni cambi. Al minuto 86, Boulaye Dia viene sostituito da Gaetano Castrovilli, mentre Nuno Tavares lascia il campo per Luca Pellegrini. Subito dopo, Marco Baroni inserisce Tijjani Noslin al posto di Mattia Zaccagni per dare nuove energie alla squadra negli ultimi minuti.

Infine, al 90+7′, l’arbitro fischia la fine della partita. La Lazio si impone con il risultato di 2-1 in un match combattuto fino all’ultimo istante.

Pagelle

Provedel – 6,5

Lazzari – 6

Gila – 7

Romagnoli – 6,5

Tavares – 6,5

Guendouzi – 6,5

Rovella – 7

Isaksen – 6

Dia – 6

Zaccagni – 7

Castellanos 5,5

Subentrati

Marusic – 6

Pedro – 7,5

Noslin – S.V.

Castrovilli – S.V.

Pellegrini S.V.

