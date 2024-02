Pofi, litiga con la moglie e le getta acqua bollente addosso

L’accusa è di maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono a novembre scorso ma solo nei giorni scorsi il pubblico ministero ha chiuso le indagini e formulato l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto che l’uomo, 52 enne di Pofi, avrebbe commesso le condotte violente in presenza dei due figli minorenni.

Non è pronta la cena “Non sai fare nemmeno la serva”

Maltrattamenti e vessazioni che risalgono a mesi, anni indietro ma che hanno trovato l’epilogo nella serata di novembre in cui l’uomo sarebbe rientrato in casa dal lavoro e non avrebbe trovato la cena pronta in tavola.

Da lì, una serie di insulti e grida, lui le avrebbe detto che non era utile nemmeno come serva e quando la donna, ha iniziato a replicare di aver dedicato tutta la sua vita alla cura della casa e dei figli sarebbe scattata la violenza. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il 52 enne ha afferrato la pentola di acqua bollente messa sul fuoco per cuocere la pasta e l’avrebbe gettata sulla donna ferendola. I figli presenti hanno cercato di aiutare la mamma. Da allora, la donna ha cercato di ottenere i mezzi economici per poter lasciare la casa insieme ai figli.

Ha sporto denuncia nei confronti del marito ed ha trovato rifugio in casa di alcuni parenti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata