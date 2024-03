“Prendo 9mila euro di pensione, ma non mi basta”: giornalista travolto dalle critiche – Video

(Adnkronos) – "Prendo 9mila euro al mese di pensione, ma non mi basta". E' stata questa frase del giornalista di 77 anni Jean-Marc Sylvestre nel corso del programma di lunedì scorso 'Touche pas à mon poste' a creare un putiferio in particolare sui social. "E' completamente disconnesso dalla realtà" gli scrivono a commento del video su X e, ancora, "vergognoso, c'è chi paga contributi tutta la vita e non arriva neanche a mille euro al mese". "Non ha alcun rispetto per i veri pensionati del nostro Paese" e c'è chi fa notare che come giornalista specializzato in Economia "è stato ben pagato per consigliare a tutti i francesi di stringere la cinghia, mentre lui…". "Non ho rubato i soldi a nessuno, volevo solo dire che più soldi abbiamo più ne desideriamo" ha detto, poi, ospite di 'Pas avec Baba', giustificando in parte le sue precedenti dichiarazioni. "Mi dispiace di aver scioccato la gente con le mie dichiarazioni, vorrei solo chiarire il mio pensiero" ha concluso. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

