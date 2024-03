Provincia di Viterbo, ritrovato l’uomo scomparso a Faleria

E’ stato ritrovato il 28enne disperso dalla giornata di ieri nel territorio di Faleria, in provincia di Viterbo. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 29 marzo, a circa due chilometri dal centro urbano del piccolo comune situato al confine tra la campagna romana e la Tuscia Viterbese. E’ stata una delle squadre di ricerca composte da Carabinieri e Vigili del Fuoco a individuare lo scomparso. L’uomo al momento del ritrovamento era cosciente e apparentemente in buone condizioni di salute; i soccorritori lo hanno affidato ai sanitari per i controlli del caso.

Nella giornata di oggi hanno operato in zona, i Carabinieri, alcune squadre della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco con il sistema di Coordinamento, insieme alle unità specializzate nella topografia applicata al soccorso e alle unità qualificate nelle tecniche speleo-alpino-fluviali (SAF); sul campo sono intervenute anche unità con i droni, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, e le unità cinofile.

Nella giornata di ieri è stato attivato il piano di ricerca; durante le operazioni un elicottero dei Vigili del Fuoco si è levato in volo per perlustrare la zona. La comunità del borgo di Faleria dopo ore di apprensione per le sorti del loro concittadino, finalmente tira un sospiro di sollievo per la conclusione a buon fine della disavventura.