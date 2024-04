Regionale Trenitalia, circa 9.000 posti in più sui treni del mare per i ponti di primavera

Sono circa 9 mila i posti in più messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia, di concerto con Regione Lazio

Anche quest’anno il Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, integra con ben 12 treni straordinari il programma ordinario per consentire a tutti coloro che vorranno fare una gita fuori porta di lasciare l’auto a casa e raggiungere comodamente in treno il litorale laziale.

I treni – attivi nei giorni 25, 28 aprile, 1° maggio e 2 giugno – sono così suddivisi: 4 per la FL5 (Roma – Civitavecchia), 6 per la FL7 (Roma – Formia- Napoli) e 2 per la FL8 (Roma-Nettuno).

FL Treno Origine Partenza Destinazione Arrivo Note FL5 5853 Civitavecchia 10:52 Roma Termini 12:18 FL5 5857 Civitavecchia 20:13 Roma Termini 21:33 FL5 5858 Roma Termini 22:27 Civitavecchia 23:50 FL5 5854 Roma Termini 8:42 Civitavecchia 9:59 FL7 5864 Formia-Gaeta 16:08 Roma Termini 17:54 Circola il 28/04,01/05 e 02/06 16:25 18:05 Circola il 25/04 FL7 5867 Roma Termini 18:56 Formia-Gaeta 20:33 FL7 5862 Formia 15:20 Roma Termini 16:56 FL7 5865 Roma Termini 17:48 Formia-Gaeta 19:25 FL7 5866 Formia-Gaeta 19:45 Roma Termini 21:24 FL7 5868 Latina 9:20 Roma Termini 10:06 Circola il 28/04e 02/06 9:25 10:11 Circola il 25/04e 01/05 FL8 5869 Roma Termini 9:06 Nettuno 10:32 FL8 5870 Nettuno 17:25 Roma Termini 18:40

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma della circolazione.