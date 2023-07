Regione Lazio, Giunta approva Protocollo con “La Sapienza” per Europrogettisti nei Comuni

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, allo Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali, Luisa Regimenti, ha approvato uno schema di protocollo di intesa, di durata triennale, con l’università “La Sapienza” di Roma per la promozione di tirocini curriculari presso gli enti locali del Lazio in tema di Europrogettazione. Così ha scritto in una nota la Regione Lazio.

Il protocollo sperimentale è rivolto a studenti iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazioni non mediche, dottorati di ricerca e, in particolare, agli studenti che frequentano i master in Europrogettazione e Professioni europee e in Europrogettazione per la pubblica amministrazione e organizzazioni internazionali attivati presso l’ateneo romano. La durata del tirocinio curriculare non può superare i dodici mesi o i ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.

Il protocollo non comporta oneri a carico del bilancio regionale. In generale, salvo eccezioni, la figura professionale dell’europrogettista non si trova all’interno degli organici delle amministrazioni comunali. Attraverso il protocollo i Comuni potranno stipulare con l’Università La Sapienza una convenzione per accogliere i tirocinanti. I tirocini attivabili complessivamente possono arrivare a un massimo di trenta.

“È la prima volta che la Regione attiva un protocollo per questa tipologia di tirocini curriculari. I dati purtroppo fotografano una situazione che vede i Comuni del centrosud partecipare in minore misura ai bandi diretti della Commissione europea. Questo perché c’è difficoltà, soprattutto nelle realtà medie e piccole, a reperire figure qualificate.

Attraverso questo protocollo la Regione Lazio vuole promuovere l’arrivo nei Comuni di professionalità appositamente formate per redigere i progetti europei, spesso molto complessi”, spiega Regimenti. “Il protocollo – continua l’Assessore – è una parte del progetto ‘Europa in Comune’ che con il presidente Francesco Rocca e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini abbiamo presentato il mese scorso alla presenza della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

L’obiettivo è quello di avvicinare l’Europa a Enti locali e cittadini della Regione per evitare, come troppo spesso avviene, che i fondi europei tornino indietro e vengano perse importanti opportunità di crescita e di sviluppo”. “Desidero ringraziare per la preziosa collaborazione la Magnifica Rettrice dell’università La Sapienza Antonella Polimeni, il professor Fabrizio D’Ascenzo, il professor Vanni Resta, docente dei Master in Europrogettazione. Il protocollo rappresenta un esempio di virtuosa collaborazione tra mondo accademico e Regione che può portare benefici sul territorio”, conclude Regimenti. (Com/Sim/ Dire)

