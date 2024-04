Rieti, allevamento lager: 39 cani senza cibo e tra gli escrementi

Sia gli esemplari adulti che i cuccioli sono stati trovati in condizione “non idonee e incompatibili con la loro natura”

Ci sono sette cuccioli di pochi giorni tra i trentanove cani salvati dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rieti nella giornata di ieri a Rieti.

La notizia, diffusa da quotidiano Corriere di Rieti, è di quelle che purtroppo ciclicamente ci troviamo ad affrontare: un allevamento “amatoriale” che deteneva in condizioni indecenti i poveri animali.

Sia gli esemplari adulti che i cuccioli sono stati trovati in condizione “non idonee e incompatibili con la loro natura“. Stipati in box tra i loro stessi escrementi non raccolti da tempo, con a disposizione solo ciotole colme di acqua putrida e senza cibo.

Le visite veterinarie effettuate dai medici della Asl di Rieri hanno rivelato diversi animali affetti da patologie della pelle riconducibili alla scarsa igiene in cui erano tenuti. Sequestrati tutti gli esemplari, la proprietaria dell’allevamento è stata denunciata.

