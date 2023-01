Rieti piange Stefano Colantoni, ex Presidente della Fiera del peperoncino

Ci lascia l’ingegnere Stefano Colantoni, l’ingegnere di 67 anni che per anni si è occupato della Fiera del peperoncino, se ne va dopo una lunga malattia lasciando la moglie e il figlio. Lo piange oggi la comunità dei cittadini di Rieti ma anche molte personalità della politica.

Colantoni nella sua vita infatti, è stato consigliere comunale per Fratelli d’Italia, presidente per anni dell’associazione “Rieti cuore piccante” che ha saputo portare la città di Rieti alla ribalta tra le grandi capitali del mondo come organizzatrice della Fiera campionaria mondiale del peperoncino. Lo ricordiamo anche come socio della Fondazione Varrone.

Il coordinamento provinciale di Forza Italia con una nota si associa al dolore della famiglia Colantoni: “Già consigliere comunale a Rieti e membro in diversi consigli di amministrazione, Stefano ha rappresentato nel tempo, un punto di riferimento per chi fa politica nell’area moderata, un uomo serio, affabile e rispettoso delle idee altrui”.

Anche Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti, esprime il suo cordoglio in un post su Facebook:

Il post del sindaco Sinibaldi

“E’ scomparso oggi l’ingegner Stefano Colantoni.

Personaggio molto conosciuto in Città per la sua professione, per la passione civica e politica, per l’attività nelle associazioni e nelle istituzioni.

Ricordiamo Stefano, tra le altre cose, come Presidente dell’Ordine dei Periti industriali, consigliere comunale per Forza Italia per due mandati, presidente del Comitato Organizzatore della Fiera del Peperoncino.

Ai familiari giungano le più sentite condoglianze, mie personali e dell’Amministrazione comunale di Rieti”.

© Riproduzione riservata