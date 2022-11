Rieti, messaggio della moglie del sindaco finisce in rete: scatta il dibattito sociale

Quanto è difficile conciliare vita familiare e professionale? Lo è per tutti noi, alle prese con i mezzi di trasporto, i ritagli di tempo in cui fare di corsa la spesa, i conti da far quadrare, accompagnare i bambini a scuola e alle attività extra-scolastiche, e lo è anche per una coppia in cui lui è il sindaco di una città del Lazio da 45519 abitanti quale è Rieti.

Rieti, il messaggio privato per il sindaco finisce in rete

“Quando hai finito di fare serata magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi, considerando che sono da sola a casa, con un bambino di un anno!”. Questo è il messaggio che la moglie del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha inviato al primo cittadino, comparendo, probabilmente per errore, nella sua bacheca pubblica di Facebook. Il messaggio è stato successivamente cancellato, ma alla rete, come spesso accade, non è sfuggito, e ora è sulla bocca mediatica di tantissimi utenti.

Il “gossip” si fa questione sociale sul Web

Il messaggio ha infatti scatenato diverse reazioni: c’è chi sospetta che la moglie lo abbia reso visibile a tutti i contatti di proposito, una sorta di piccola vendetta in un momento di stress; c’è chi tira fuori la questione “femminista”, pensando a quanto spesso alle donne sia chiesto di accordare maternità e carriera.

C’è chi “difende” innanzitutto la privacy e aggiunge che gli impegni di un sindaco sono difficilmente immaginabili per chi non si sia mai occupato di collettività e vita politica. Inoltre non mancano i commenti su come l’utilizzo delle piattaforme social abbia cambiato il nostro modo di comunicare, discutere, argomentare le nostre ragioni.

