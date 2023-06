Rieti, schiacciato da un mezzo militare: operaio in codice rosso

Un operaio è rimasto schiacciato da un pesante mezzo militare, nel reatino, subendo lesioni che hanno reso necessario il trasporto in codice rosso in ospedale. L’uomo è in gravi condizioni ma stabile e non rischia così di morire. Al vaglio le responsabilità a carico della ditta incaricata dei lavori.

L’incidente

Il grave incidente sul lavoro, che poteva trasformarsi in tragedia, si è verificato mercoledì 7 giugno intorno alle 13. A Forano, comune di poche migliaia di anime in provincia di Rieti, un operaio era intento a lavorare in un’officina-carrozzeria quando, per cause ancora ignote, è rimasto schiacciato da un pesante mezzo militare.

Il peso del mezzo che gli è caduto sopra ha compromesso il torace, rendendo così necessari immediati soccorsi. Dopo aver chiamato il numero unico di emergenza 112 per intervenire causa incidente sul lavoro, sul posto si è recata un’ambulanza medicalizzata che ha provveduto a trasferirlo in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Le condizioni

L’operaio è stato con urgenza trasferito in ospedale e, una volta arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano, è stato sottoposto alle cure dei sanitari. I medici sono intervenuti sulle ferite e sui trami riportati nell’impatto, constatando una situazione grave ma non di pericolo di vita. L’uomo è stabile.

Oltre al personale medico, sul posto si sono portati i carabinieri, il personale della Asl di Rieti e i tecnici del Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro.

Le responsabilità da accertare

I militari dell’arma, una volta giunti sul posto, hanno lavorato alacremente per svolgere i rilievi di rito con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente. Da accertare sono le condizioni di lavoro nel quale si trovava a operare l’uomo, se in sicurezza o meno, e se l’incidente in qualche modo poteva essere evitato.

Le responsabilità da indagare sono a carico della ditta incaricata ai lavori e solo nei prossimi giorni si potrà assistere a ulteriori sviluppi.

