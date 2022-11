Rieti, trovato morto Massimiliano Bustini, responsabile psichiatria al De Lellis

È stato trovato senza vita nella mattina di oggi, 30 novembre, nella sua abitazione di Campoloniano, Massimiliano Bustini. Il medico era responsabile della Uoc del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del De Lellis. Pare che l’uomo si trovasse da solo.

Il primario di 54 anni, era un affermato professionista era conosciuto e stimato da tantissimi reatini che lo conoscevano per la sua professione e per le qualità umane ed etiche. Bustini lascia la moglie e un figlio.

La famiglia è sconvolta, così come chi lavorava con lui e la comunità reatina intorno a lui. La Polizia ha già iniziato le indagini per capire se si sia trattato di un malore, un incidente domestico, o di un gesto volontario.

Massimiliano Bustini

“L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti esprime cordoglio e profondo dolore per la morte del dottor Massimiliano Bustini Direttore dell’Unità Operativa SPDC, Servizio Diagnosi e Cura del Presidio ospedaliero di Rieti. Alla Famiglia tutta, giungano le condoglianze della Asl di Rieti per questo grave lutto che riempie di tristezza chi lo ha conosciuto e apprezzato per le sue doti umane e professionali”, lo scrive Asl.

