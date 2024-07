Rivelazione di “Amici”, Martina Giovannini, talento emergente della canzone italiana

L’amore innato per il canto; il ruolo determinante della famiglia; l’esperienza entusiasmante di “Amici”; gli autori; gli insegnanti; i compagni di viaggio unici. E soprattutto Maria De Filippi, fine psicologa, prodiga di consigli, sempre presente. Infine, l’immediato futuro e il tour musicale.

Come nasce Martina artisticamente e qual è stato nel suo sviluppo, il percorso per arrivare ad essere Martina oggi?

Ho sempre amato cantare, fin da bambina. È stato un qualcosa di innato, venuto naturalmente. Ho cominciato a prendere lezioni di canto dall’età di novembre anni e ho avuto diversi insegnanti. Tuttavia, ad un certo punto, la mia passione è passata come in secondo piano, finché non mi sono laureata. Dopodiché ho riflettuto molto se continuare con gli studi o continuare a coltivare il mio sogno e così, mi sono iscritta al casting di ‘AMICI’. Guardando indietro, posso dire senz’altro che è stata la scelta giusta.

Che ruolo ha avuto la tua famiglia?

Fondamentale! La mia famiglia mi è sempre stata accanto e mi ha fatto dono di un incoraggiamento costante, affinché perseguissi ciò che desideravo, nonostante i sacrifici e le difficoltà che di certo non sono mancate. In certi momenti, ci hanno addirittura creduto più di me!

Non è stato facile, ma tutto ha avuto la propria importanza per poter arrivare fin qui.

Quali sensazioni hai provato, una volta appresa la notizia che avresti partecipato ad “Amici”?

All’inizio non ci credevo, non riuscivo a realizzare. Per me era tutto nuovo, mi dovevo abituare, ambientare in un contesto tanto importante. Ho immaginato tante volte di poter essere là, ma starci realmente è tutt’altra cosa.

Cos’è rimasto particolarmente in te, a seguito di questa esperienza?

Sotto l’aspetto artistico, sono cresciuta molto a livello interpretativo, riguardo il testo, nonché la presenza scenica. Umanamente, ho avuto modo di scoprire lati di me sconosciuti prima di allora.

In un ambito di così grande impegno, siamo messi a dura prova tutti e il fatto di avere o non avere frequenti rapporti con le persone a noi care, comporta affrontare necessariamente ogni singolo passo con maggiore difficoltà.

Personalmente, ho letteralmente abbracciato aspetti del mio carattere che prima non affrontavo, perché magari, potevo trovare nel telefono un appoggio, una soluzione attraverso gli amici, ma là non puoi fuggire e devi prendere in pugno inevitabilmente ogni situazione.

Maria De Filippi, gli autori, gli insegnanti, i compagni di viaggio, parlaci un po’ di loro

Debbo dire che tutti sono stati importantissimi! Gli insegnanti mi hanno dato tanto e talvolta hanno assunto persino il ruolo di veri e propri confidenti. Gli autori poi, mi sono stati vicini come ad ognuno di noi del resto, nei momenti di maggiore difficoltà.

Maria? C’è sempre stata! Ha una parola giusta ogni volta per tirarti su, specie quando subentrano particolari fasi di sconforto. Ha la capacità di mostrarti le cose sotto altre prospettive e sa comprenderti con uno sguardo appena.

Prova a descrivere te stessa… Cosa può dire Martina di Martina?

Martina è una persona solare, ma dietro il suo sorriso si nascondono tante incertezze e paure. È una ragazza sensibile, ma preferisce non darlo a vedere, per cui a volte, erige dei muri per restare più distaccata da certe situazioni.

Parlaci ora dei tuoi impegni. Cosa c’è in agenda nell’immediato futuro?

Per prima cosa, desidero dire che il mio Extended play, “Al centro del panorama”, è già presente dallo scorso 28 giugno. Ho in programma inoltre degli in-store (attività promozionali presso punti vendita ndr) in alcune città d’Italia e dei festival musicali ai quali parteciperò.

Eccola qui Martina! Determinata, talentuosa, umile, sempre disposta a mettersi in gioco per acquisire esperienza, migliorarsi. Abbiamo avuto il piacere di incontrare e conoscere da vicino, una giovane artista dotata di grandi capacità vocali, unite a peculiarità umane davvero importanti. Non possiamo che augurarle un futuro roseo, pieno di soddisfazioni e successi, perché lei è, in tutto e per tutto: Fantastica Martina!

Fabio Mancini