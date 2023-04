Roma, 50enne morto in casa alla Balduina: corpo rinvenuto sul balcone

Un’altra tragedia si è consumata a Roma questa mattina, intorno alle 10:30, in via Giulio Braida nel quartiere Balduina. Un uomo di 50 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della sua abitazione, con il corpo rinvenuto sul balcone di casa. Il classe 1973, da una prima ricostruzione, sembrerebbe infatti essersi suicidato. L’uomo non si è lasciato cadere dal balcone ma parrebbe essersi ferito, forse un atto di autolesionismo, fino a farlo mortalmente.

Sul corpo trovate diverse tracce ematiche

È di un signore romano di 50 anni il corpo rinvenuto questa mattina, verso le 10:30, nella sua abitazione alla Balduina in via Giulio Braida. Sul suo corpo gli agenti di polizia, intervenuti sul posto per prestare i primi soccorsi, hanno rintracciato numerose tracce ematiche che sembrerebbero essere compatibili con il suicidio.

Dai primi accertamenti, come scritto anche da Il Corriere della Città, pare che l’uomo si sia tolto la vita probabilmente tagliandosi le vene. Sul luogo del decesso, oltre agli agenti delle volanti, è intervenuto anche il personale dei Vigili del Fuoco e della Polizia Scientifica per tutti i rilievi del caso.

