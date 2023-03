Roma, asportato tumore di 2kg a una bimba di 10 mesi al Bambino Gesù

A soli 10 mesi aveva un tumore di 2kg nel pancreas, sono stati i medici dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, a intervenire chirurgicamente per asportare la massa dal fegato della bimba di 8 kg di peso.

“La complessa operazione, durata oltre 6 ore ha portato alla rimozione di un grosso amartoma mesenchimale dal fegato della lattante che ora sta bene e ha ripreso a crescere regolarmente” riferiscono dallo staff del nosocomio della Santa Sede in una nota diffusa dall’ Adn Kronos.

Al momento della rimozione la massa tumorale pesava quasi 2 kg, circa un quarto del peso corporeo della bimba. L’intervento ha reso necessario asportare maggior parte del fegato a causa di un amartoma mesenchimale.

La nota diffusa dall’ospedale conferma anche la buona salute della piccola: “Oggi la bimba, che ha compiuto un anno da poco sta bene, si alimenta senza problemi e ha ripreso a crescere regolarmente”.

Roma, tumore di 2kg a 10 mesi: la storia

Ad insospettirsi per primi sono stati i genitori, la piccola e il suo gemellino non crescevano nella stessa maniera e al confronto la piccola mostrava addome gonfio e sonnolenza. I due, fortemente preoccupati non hanno indugiato oltre decidendo di portare la loro bambina al pronto soccorso del Bambino Gesù per farla visitare.

“L’ecografia subito eseguita” ricostruisce l’ospedale “ha mostrato una grossa lesione a contenuto liquido nel fegato. La bimba è stata sottoposta a una valutazione multidisciplinare che ha coinvolto epatologi, anestesisti-rianimatori, radiologi, oncologi e anatomopatologi. L’esito è stata la conferma della presenza di una neoplasia del fegato, di più di 13 cm di diametro, che occupava interamente la parte destra e centrale del fegato, comprimendone la porzione sinistra. Il tumore schiacciava e costringeva gli altri organi circostanti (stomaco, pancreas, intestino, rene destro) a una dislocazione dalla sede originaria”.

Sebbene raro in assoluto, questo che ha colpito la piccola è il secondo tumore in ordine di frequenza che può svilupparsi nel fegato in età pediatrica, soprattutto nei primi due anni di vita. In considerazione delle dimensioni, della localizzazione e della sua prevalente componente liquida, era necessario procedere con la sua asportazione chirurgica.

Ancora una volta dunque i medici dell’ospedale di Roma hanno salvato la vita a una bimba asportano un raro tumore.

