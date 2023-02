Roma, accoltellato a Termini. Salvini: “Prendere il treno come una roulette”

L’uomo accoltellato alla Stazione Termini di Roma domenica scorsa è stato operato d’urgenza e si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Umberto I di Roma.

Le sue condizioni, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, sono giudicate critiche e la sua prognosi resta riservata.

Uomo accoltellato a Termini già noto alle forze dell’ordine

A quanto si apprende, il 46enne milanese accoltellato alla stazione Termini di Roma è una persona già nota alle forze di polizia. L’uomo, sempre a quanto si apprende, sarebbe stato denunciato in passato per fatti di droga.

Per l’aggressione la polizia ha fermato tre nordafricani di 40, 31 e 19 anni poiché gravemente indiziati di rapina aggravata e tentato omicidio dagli investigatori del commissariato Viminale. Erano da poco passate le 23 quando la vittima, mentre era davanti a un fast food di via Giolitti, è stato puntato dai tre rapinatori senza fissa dimora che gli hanno sottratto il telefono e 20 euro.

Lui ha provato a reagire e uno dei tre – il rapinatore 40enne, con precedenti specifici – gli ha sferrato più coltellate all’addome.

Salvini: prendere treno come una roulette

“Oggi c’è stato l’ennesimo accoltellamento a Termini e io domattina alle 11 sarò a Termini per presentare un grande piano di messa in sicurezza delle stazioni italiane a partire da Roma, Milano e Napoli perché prendere il treno a Termini o a Milano centrale non può essere la roulette”.

Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini alla chiusura della campagna elettorale della Lega per le regionali nel Lazio, in corso a Roma.

“Come non si toccano i professori, non si tocca le donne e gli uomini che lavorano sui treni perché stanno facendo il loro lavoro”, ha concluso.

