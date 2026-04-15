Roma Aurelio, blitz nei market: sequestrati oltre 48 chili di cibi scaduti ancora esposti sugli scaffali

A Roma nel quadrante Aurelio il pomeriggio dei controlli straordinari ha restituito una fotografia netta: negozi finiti sotto verifica, alimenti scaduti ancora esposti, sanzioni amministrative, una patente ritirata, un veicolo sequestrato e decine di persone identificate. Il servizio coordinato dal XIII Distretto Aurelio ha interessato Boccea, Aurelia, piazza Irnerio, piazza dei Giureconsulti, Battistini e Cornelia, con il coinvolgimento di più reparti della Polizia di Stato, della Polizia Locale del XIII Gruppo Aurelio, di operatori ASL e AMA.

Verifiche commerciali e alimenti ritirati dal mercato

Il dato più pesante emerso dal servizio riguarda gli esercizi commerciali. In un minimarket di piazza dei Giureconsulti sono stati sequestrati circa 33 chili di merce scaduta ancora esposta alla vendita, con sanzioni elevate al titolare. In un altro esercizio della zona sono invece emerse criticità di natura strutturale e qualitativa, tanto da far scattare una diffida al ripristino delle condizioni richieste.

In via Boccea il quadro si è completato con il sequestro di altri 15 chili di alimenti scaduti, anche in questo caso con le relative sanzioni amministrative. La somma porta oltre quota 48 chili di prodotti ritirati dal commercio, un numero che dà la misura di quanto il controllo sulla filiera della vendita al dettaglio resti un fronte sensibile in un’area densamente frequentata di Roma.

Aurelio sotto osservazione, dal commercio alla vivibilità

L’intervento non si è limitato ai market. Il dispositivo ha coperto un’area ampia, con pattugliamenti, posti di controllo e verifiche diffuse lungo le principali direttrici del quadrante. L’obiettivo era doppio: da una parte il rispetto delle regole nel settore commerciale, dall’altra il presidio dello spazio urbano in punti che, con il passare delle ore, possono presentare criticità legate al degrado, all’abuso degli spazi pubblici e al consumo di alcol in strada.

In questo senso il servizio ha avuto anche un valore di prevenzione, perché ha rimesso sotto pressione zone spesso segnalate dai residenti e ha riportato ordine dove la vivibilità rischia di arretrare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sala giochi sanzionata e controlli sul rispetto degli orari

Nel bilancio rientra anche una sanzione nei confronti del titolare di una sala giochi di via Cornelia, dove gli apparecchi risultavano attivi oltre gli orari consentiti. È un aspetto che può apparire secondario solo in superficie, perché il rispetto delle finestre orarie stabilite per questo tipo di attività incide direttamente sull’equilibrio del quartiere, sulla percezione di legalità e sul rapporto con i residenti.

Quando i controlli arrivano a toccare anche questi nodi, il messaggio è chiaro: l’attenzione non riguarda solo i reati più evidenti, ma anche quell’insieme di irregolarità che, sommate, cambiano il volto di una zona. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Persone identificate, veicoli ispezionati e sanzioni su strada

Sul piano numerico, il servizio ha portato all’identificazione di 135 persone, delle quali 27 con precedenti di polizia. I veicoli controllati sono stati 43; tre le sanzioni per violazioni del Codice della strada, una patente ritirata e un mezzo sequestrato. Sul versante degli stupefacenti, un cittadino straniero è stato sanzionato per detenzione per uso personale. È un bilancio che racconta un’azione capillare, costruita non su un solo obiettivo ma su più livelli di verifica: commercio, circolazione, sicurezza urbana e controllo del territorio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il significato del blitz nel quadrante romano

Il punto politico e amministrativo di questa operazione sta nella scelta di intervenire in modo visibile in un quadrante molto popoloso, attraversato ogni giorno da residenti, pendolari, clienti dei negozi e utenti del trasporto pubblico. Quando in uno stesso servizio si mettono insieme agenti, polizia stradale, unità cinofile, pattuglie ippomontate, polizia locale, ASL e AMA, non si cerca soltanto il risultato immediato delle sanzioni. Si prova anche a ricostruire un perimetro di regole percepibili, leggibili, concrete.

Aurelio, Boccea e Cornelia restano zone vive, dense, complesse, e proprio per questo i controlli servono a far capire che la legalità non può essere intermittente. Il sequestro degli alimenti scaduti, le diffide, le multe e gli accertamenti su strada non chiudono il tema, ma segnano un passaggio preciso: in quel quadrante il livello di attenzione resta alto.