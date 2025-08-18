Roma, bar e ristoranti con servizi igienici indecenti: invece della guida Michelin facciamo la lista nera dei bagni schifosi

Se c’è un dettaglio che dovrebbe essere il minimo sindacale in un locale pubblico è questo: un bagno pulito, funzionante e dignitoso. E invece, a Roma, capita fin troppo spesso di entrare in un bar affollato o in un ristorante alla moda e trovarsi di fronte a wc malfunzionanti, rubinetti che non erogano acqua, puzza persistente, assenza di sapone, carta, muffe, o — peggio ancora in alcuni bar — il cartello “guasto” da settimane. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il problema non riguarda solo i piccoli esercizi: coinvolge anche grandi catene, bistrot di design, locali storici e bar turistici del centro. È una realtà quotidiana e diffusa, ma ignorata da guide, influencer e anche da molte autorità. Si giudicano i piatti con ambizioni da stella Michelin e si trascura un aspetto che dovrebbe suggerirci una logica conseguenza: se il bagno è sporco e non curato perché la cucina o il bere dovrebbe essere migliore?

La normativa è chiara, ma largamente ignorata

Secondo il regolamento CE 852/2004, e secondo le normative igienico-sanitarie regionali e comunali, ogni locale pubblico che serve alimenti e bevande deve garantire:

Bagni separati per personale e clienti

Antibagno obbligatorio

Rubinetti con comando non manuale

Accessibilità per disabili (dove previsto)

Pulizia e sanificazione regolare

Eppure, Roma è piena di locali non conformi, che restano aperti per mancanza di controlli costanti o per tolleranza implicita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bar: i grandi dimenticati dell’igiene urbana

Se nei ristoranti il bagno può essere nascosto, nei bar dovrebbe essere un servizio accessibile e garantito. Invece succede troppo spesso che: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il bagno non esista .

. Venga “riservato solo ai clienti” (illegalmente).

Sia chiuso per guasto da mesi .

. Venga nascosto o negato, soprattutto ai turisti.

Il paradosso? Molti bar guadagnano servendo centinaia di caffè al giorno, ma non investono un euro nel mantenere un bagno dignitoso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dati ufficiali: chiusure, multe e silenzi

Nel corso del 2024 e 2025, i blitz dei NAS e delle ASL hanno colpito decine di bar e ristoranti in tutta Roma:

Centro storico : bar e bistrot chiusi per bagni fuori norma e infestazioni.

: bar e bistrot chiusi per bagni fuori norma e infestazioni. Pigneto, Tuscolana, San Giovanni : locali sanzionati per bagni inagibili o sporchi.

: locali sanzionati per bagni inagibili o sporchi. Termini e zone turistiche: bar multati per assenza di sapone, muffa alle pareti e bagni perennemente chiusi.

Ma tutto questo passa sotto traccia: nessuna lista pubblica, nessuna segnalazione permanente, nessuna pressione sistemica.

Le guide non li valutano, i clienti non li segnalano abbastanza

È ora di dirlo chiaramente: le guide gastronomiche, sia cartacee che online, non valutano i bagni.

Anzi, li ignorano quasi sistematicamente.

Eppure, per chi consuma un pasto o un caffè, la qualità di un bagno incide sull’intera esperienza.

Chi entra in un bagno lurido in un ristorante da 70 euro a persona, o in un bar in pieno centro, si sente truffato e sminuito. Ma pochi lo dicono. Le recensioni spesso evitano l’argomento per “non rovinare il tono”.

Serve una vera lista nera pubblica, aggiornata e visibile

Ciò che manca è una piattaforma pubblica, gestita da Comune o Regione, dove:

Vengano elencati i locali sanzionati per motivi igienico-sanitari.

Siano visibili i motivi delle chiusure temporanee o definitive.

I cittadini possano consultare prima di entrare.

Questo non è accanimento: è trasparenza.

Il bagno è il biglietto da visita (che molti nascondono)

Un locale può servire il miglior cappuccino della città, ma se il bagno è in condizioni vergognose, non è un locale serio. Lo stesso vale per ristoranti che spendono per l’arredamento e ignorano muffe, rubinetti rotti e odori insopportabili nel retro. Un bagno racconta tutto: rispetto per il cliente, cultura del lavoro, senso civico.

La prossima guida dovrebbe partire dai bagni

Chi recensisce bar e ristoranti dovrebbe cominciare dal bagno. Non per morbosità, ma per onestà. Perché è facile parlare di atmosfera o qualità della pizza, ma è nei dettagli ignorati che si misura il rispetto per chi entra. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma e le grandi città hanno un problema serio di igiene nei locali pubblici. Ed è ora che diventi una priorità.

© Riproduzione riservata