Roma, bar e ristoranti con servizi igienici indecenti: invece della guida Michelin facciamo la lista nera dei bagni schifosi
Se c’è un dettaglio che dovrebbe essere il minimo sindacale in un locale pubblico è questo: un bagno pulito, funzionante e dignitoso. E invece, a Roma, capita fin troppo spesso di entrare in un bar affollato o in un ristorante alla moda e trovarsi di fronte a wc malfunzionanti, rubinetti che non erogano acqua, puzza persistente, assenza di sapone, carta, muffe, o — peggio ancora in alcuni bar — il cartello “guasto” da settimane.
Il problema non riguarda solo i piccoli esercizi: coinvolge anche grandi catene, bistrot di design, locali storici e bar turistici del centro. È una realtà quotidiana e diffusa, ma ignorata da guide, influencer e anche da molte autorità. Si giudicano i piatti con ambizioni da stella Michelin e si trascura un aspetto che dovrebbe suggerirci una logica conseguenza: se il bagno è sporco e non curato perché la cucina o il bere dovrebbe essere migliore?
La normativa è chiara, ma largamente ignorata
Secondo il regolamento CE 852/2004, e secondo le normative igienico-sanitarie regionali e comunali, ogni locale pubblico che serve alimenti e bevande deve garantire:
- Bagni separati per personale e clienti
- Antibagno obbligatorio
- Rubinetti con comando non manuale
- Accessibilità per disabili (dove previsto)
- Pulizia e sanificazione regolare
Eppure, Roma è piena di locali non conformi, che restano aperti per mancanza di controlli costanti o per tolleranza implicita.
Bar: i grandi dimenticati dell’igiene urbana
Se nei ristoranti il bagno può essere nascosto, nei bar dovrebbe essere un servizio accessibile e garantito. Invece succede troppo spesso che:
- Il bagno non esista.
- Venga “riservato solo ai clienti” (illegalmente).
- Sia chiuso per guasto da mesi.
- Venga nascosto o negato, soprattutto ai turisti.
Il paradosso? Molti bar guadagnano servendo centinaia di caffè al giorno, ma non investono un euro nel mantenere un bagno dignitoso.
Dati ufficiali: chiusure, multe e silenzi
Nel corso del 2024 e 2025, i blitz dei NAS e delle ASL hanno colpito decine di bar e ristoranti in tutta Roma:
- Centro storico: bar e bistrot chiusi per bagni fuori norma e infestazioni.
- Pigneto, Tuscolana, San Giovanni: locali sanzionati per bagni inagibili o sporchi.
- Termini e zone turistiche: bar multati per assenza di sapone, muffa alle pareti e bagni perennemente chiusi.
Ma tutto questo passa sotto traccia: nessuna lista pubblica, nessuna segnalazione permanente, nessuna pressione sistemica.
Le guide non li valutano, i clienti non li segnalano abbastanza
È ora di dirlo chiaramente: le guide gastronomiche, sia cartacee che online, non valutano i bagni.
Anzi, li ignorano quasi sistematicamente.
Eppure, per chi consuma un pasto o un caffè, la qualità di un bagno incide sull’intera esperienza.
Chi entra in un bagno lurido in un ristorante da 70 euro a persona, o in un bar in pieno centro, si sente truffato e sminuito. Ma pochi lo dicono. Le recensioni spesso evitano l’argomento per “non rovinare il tono”.
Serve una vera lista nera pubblica, aggiornata e visibile
Ciò che manca è una piattaforma pubblica, gestita da Comune o Regione, dove:
- Vengano elencati i locali sanzionati per motivi igienico-sanitari.
- Siano visibili i motivi delle chiusure temporanee o definitive.
- I cittadini possano consultare prima di entrare.
Questo non è accanimento: è trasparenza.
Il bagno è il biglietto da visita (che molti nascondono)
Un locale può servire il miglior cappuccino della città, ma se il bagno è in condizioni vergognose, non è un locale serio. Lo stesso vale per ristoranti che spendono per l’arredamento e ignorano muffe, rubinetti rotti e odori insopportabili nel retro. Un bagno racconta tutto: rispetto per il cliente, cultura del lavoro, senso civico.
La prossima guida dovrebbe partire dai bagni
Chi recensisce bar e ristoranti dovrebbe cominciare dal bagno. Non per morbosità, ma per onestà. Perché è facile parlare di atmosfera o qualità della pizza, ma è nei dettagli ignorati che si misura il rispetto per chi entra.
Roma e le grandi città hanno un problema serio di igiene nei locali pubblici. Ed è ora che diventi una priorità.
