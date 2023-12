Roma. Bimbo di 2 anni ingoia giocattolo, va in arresto cardiaco e muore

Un bambino di due anni è morto questa mattina al policlinico Gemelli di Roma, dove era stato elitrasportato ieri 27 dicembre dall’ospedale Gonfalone di Monterotondo, in provincia di Roma. Al pronto soccorso – riporta l’Adnkronos – era arrivato in gravissime condizioni, dopo aver ingerito parte di un giocattolo. In momentaneo arresto cardiaco era stato poi trasportato con urgenza nella Capitale in codice rosso. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il dramma nell’abitazione di Monterotondo

I genitori si sono avveduti che qualcosa non andava nel verso giusto quando hanno sentito il piccolo rantolare mentre era a letto che dormiva, e subito hanno chiamato il 118. Il medico dell'ospedale Gonfalone di Monterotondo, mentre visitava d'urgenza il bambino ha constatato la presenza di alcuni pezzi di giocattolo nel suo esofago. Sul caso indagano i Carabinieri di Monterotondo che hanno attivato l'autorità giudiziaria di Tivoli.

Accertamenti sul tipo di giocattolo ingerito dal bambino

Sono stati disposti accertamenti atti a verificare la provenienza e il tipo di giocattolo ingoiato dal bimbo nella sua casa a Monterotondo. Intanto, in una nota, il Policlinico Gemelli ha spiegato che il bambino è arrivato in ospedale già in morte cerebrale dopo oltre un'ora in cui è stato sottoposto a rianimazione cardiopolmonare. I genitori hanno dato il consenso al prelievo degli organi, che è stato già eseguito.

