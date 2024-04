Roma Borghesiana, polizia trova un feto nel congelatore in casa di una coppia

Dopo l’aborto i due hanno conservato il feto in un freezer: denunciati dalla polizia per occultamento di cadavere

I poliziotti sono intervenuti in un’abitazione della periferia di Roma, dove hanno assistito a un raccapricciante ritrovamento: un feto conservato nel congelatore di un appartamento abitato da una coppia. Sul caso indagano gli agenti del distretto Casilino che al momento propendono per l’ipotesi di una tragedia avvenuta in casa, precisamente in via Regalbuto, zona Borghesiana.

La donna della coppia, una cittadina romena, dopo aver abortito, ha conservato il feto in un freezer. La coppia è stata denunciata dalla polizia per occultamento di cadavere. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i medici del Policlinico Casilino dopo che la donna si era recata al Pronto soccorso dell’ospedale con una forte emorragia di cui però non ha saputo spiegare la natura.

I medici del reparto di Ginecologia del Policlinico Casilino hanno attestato, dopo opportuni esami, che la perdita di sangue era dovuta a un aborto oppure a un parto prematuro. Successivamente l’ospedale ha trasmesso il referto medico al Commissariato Casilino, e quando gli agenti sono entrati in casa della coppia hanno trovato il feto di quattro mesi nel freezer.