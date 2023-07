Sono giorni di caldo record. Anche a Roma, come in molte città italiane sono ore piuttosto complicate per via delle temperature roventi, non distanti dai 40 gradi. Nella Capitale, ci sono però quartieri meno vessati dalle temperature infernali, dunque relativamente più freschi.

Nella Capitale in questa settimana, come previsto le temperature sono da bollino rosso. Secondo gli esperti, il caldo record è dovuto alla presenza dell’anticiclone africano, rinominato Caronte. Il quotidiano britannico Times, proprio per questo nelle ultime ore ha ribattezzato la città “The infernal city”. Intanto, i siti di meteorologia hanno passato in rassegna le centraline e hanno mostrato quali sono stati i quartieri più roventi nella città eterna nelle ultime ore. Piramide Cestia, piazzale Ostiense a Roma

La situazione nei pressi delle stazioni

A quanto pare, l’analisi rivela che a ridosso delle stazioni le condizioni sarebbero molto complicate e contraddistinte da caldo estremo. Parliamo per esempio della zone Tuscolana, Ostiense, per citarne due. Una situazione difficile anche nei pressi del Colosseo, del Vaticano, passando per Trastevere.

Altri quartieri roventi

Sul secondo gradino del podio, con una rilevazione di temperatura pari a 42,4 gradi e 42,3, secondo gli addetti ai lavori sono state le zone di Salone e Flaminio, poi Castel Giubileo e Tor Vergata. Bollenti, secondo le stime, anche le zone di Forte Prenestino (41,8 gradi), l’Appio-Claudio (41,4 gradi).

I quartieri più caldi

Secondo Ilmeteo.it, il picco si è raggiunto in pieno centro, nella zona Termini-Castro Pretorio. Secondo le rilevazioni, il termometro ha segnato 42,9 gradi. Caldissimo dunque l’Esquilino e piazza della Repubblica. Ma secondo i dati, a raggiungere le temperature più alte sono state anche anche le zone di Porta San Paolo, Tiburtina, Centocelle e Alessandrino. Sede del Municipio III, piazza Sempione, Roma

I quartieri “più freschi”

A stare più freschi invece, si fa per dire, sarebbero le zone di Cinecittà, Vigna Clara, Vigne Nuove, Monte Sacro, Batteria Nomentana, Cecchignola, Cassia-Farnesina.

I posti meno caldi in assoluto, quelli cioè che dalle rilevazioni non hanno indicato una temperatura che superasse i 37 gradi sono villa Borghese, villa Ada, villa Torlonia, villa Doria Pamphili.

