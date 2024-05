Roma. Canile Muratella, apre lo sportello del Garante degli animali

La prossima settimana apre l’ufficio del Garante degli animali di Roma Capitale al canile rifugio di Muratella. Uno sportello a disposizione dei cittadini e alle associazioni per segnalare abusi, abbandoni o maltrattamenti.

Lo sportello, un progetto condiviso con l’Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, sarà aperto tutti i mercoledì dalle 10.00 alle 15.00, a partire dal 5 giugno.

Garante animali Prestipino: ascolto e dialogo con cittadini e associazioni

“L’apertura dello sportello del Garante degli animali a Muratella, il canile simbolo di Roma, va nel segno della trasparenza e del controllo di tutte le strutture comunali in cui sono ospitati i nostri pets, quindi cani e gatti, ed è un segno di amore verso i nostri animali ma anche di apertura all’ascolto e al dialogo con cittadini e associazioni” dichiara la Garante degli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino.

“Le segnalazioni che accoglieremo allo sportello, che da settembre cercheremo di tenere aperto almeno due volte a settimana, saranno analizzate e approfondite dall’ufficio del Garante, che poi provvederà a fornire le opportune risposte.

Voglio ringraziare l’assessora Sabrina Alfonsi per avere immediatamente accolto questo progetto, il segno tangibile della sintonia e della comunanza di intenti con la quale stiamo lavorando. Sono certa che questo importante passo aprirà un canale di fiducia e di comunicazione con i cittadini e con le associazioni tutte“.

Assessora Ambiente Alfonsi: passo in avanti nelle politiche per tutela benessere animali

“Dopo la designazione da parte del Sindaco della figura del Garante, avvenuta il 4 marzo di quest’anno, l’avvio in via sperimentale dello Sportello segna un ulteriore passo in avanti nelle politiche per la tutela del benessere animale portate avanti da questa amministrazione fin dall’inizio del mandato” commenta Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

“Politiche che, voglio ricordarlo, hanno riguardato sia importanti investimenti sulle strutture dei canili e la realizzazione dell’ospedale veterinario, sia progetti con le associazioni per la promozione del benessere degli animali, sia infine le campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti più responsabili nei confronti degli animali, in particolare gli animali d’affezione.

Lo sportello che aprirà a Muratella sarà il luogo in cui potranno confluire tutte le segnalazioni provenienti dai cittadini e dalle associazioni civiche e di volontariato che si occupano di questa tematica, che rappresentano un vero e proprio patrimonio della nostra città.

Questa attività di raccolta e analisi delle segnalazioni che transiteranno per lo sportello, ne siamo certi, sarà utile per migliorare, nel tempo e attraverso una costante collaborazione tra l’Ufficio del Garante e la Direzione per il Benessere Animale del Dipartimento Tutela Ambientale, la qualità dei servizi resi all’interno delle nostre strutture di accoglienza.

Con l’occasione, rinnovo l’appello a tutte le persone che stanno prendendo in considerazione l’idea di adottare un animale a visitare i nostri canili e gattili. Troveranno tanti magnifici animali desiderosi di dare e ricevere affatto” conclude l’Assessora.

Contatti dell’Ufficio del Garante degli animali di Roma Capitale:

Telefono: 06/6766.3213-3214-2102

E-mail: garante.animali@comune.roma.it