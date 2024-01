Roma, come cambia Piazza dei Cinquecento con i lavori del Giubileo

A partire da Lunedì 22 gennaio, significativi cambiamenti si verificheranno al capolinea dei bus in Piazza dei Cinquecento, questa trasformazione è parte di un ambizioso progetto di riqualificazione condotto da Anas, in previsione del Giubileo del 2025.

Gli interventi coinvolgeranno una vasta porzione dell’area di sosta dei bus, soprattutto nella zona adiacente al Monumento a Giovanni Paolo II.

Il nuovo capolinea di Piazza dei Cinquecento

Le fermate e le corsie di transito saranno completamente riconfigurati per agevolare i lavori e migliorare l’efficienza del trasporto pubblico. Prospiciente alla pensilina di Roma Termini, saranno attivate cinque corsie (da A a F), di cui quattro saranno destinate al capolinea e una al transito (B).

Trasversalmente alla stazione, una sesta corsia capolinea (F) sarà attivata in corrispondenza dell’attuale ingresso dei taxi. Un’ulteriore settima corsia capolinea (G) sorgerà su Via Enrico de Nicola, nei pressi dell’incrocio con Via Marsala.

Le modifiche coinvolgeranno diverse linee di autobus:

Capolinea corsia A: linee 40, 64, nMB1, n46, n716;

Fermata corsia B: transito linee C3, 16, 75, 82, 105, 150, 360, 590, 649, nMA, nMB, n5, n11, n543;

Capolinea corsia C: linee 90, n8, n66, n92;

Capolinea corsia D: linea 85;

Capolinea corsia E: linee H, 170, n70 e n98;

Capolinea corsia F (ex ingresso taxi): linee 66, 92, 310, C2 e 714;

Capolinea corsia G (Via De Nicola/Via Marsala): linee 38 e 223.

Da notare che il capolinea della linea 910 sarà spostato a Piazza dell'Indipendenza, con fermata intermedia su Via De Nicola in entrambe le direzioni.

La fermata n. 70439 (Termini MA-MB-FS), originariamente situata su Via Giolitti/Via Cavour, subirà uno spostamento di circa 100 metri in avanti, attestandosi vicino al Monumento a Giovanni Paolo II. Questa fermata servirà le linee C3, 16, 75, 82, 105, 150, 360, 590, 649, nMA, nMB, n5, n11, n543.

Tra le corsie E ed F, nei pressi dell’uscita T6 della metro, sarà inaugurato un nuovo punto vendita Atac, offrendo ai viaggiatori un comodo luogo per l’acquisto di biglietti. Il piazzale sarà inoltre presidiato dal personale Atac per assistere gli utenti nell’orientamento.

Percorsi pedonali intorno a Piazza dei Cinquecento

Al fine di razionalizzare i percorsi pedonali e rendere più agevole lo spostamento degli utenti, sono state ridefinite le uscite dalla stazione e dalla metropolitana, rinominandole da da T1 a T6.

Questi i percorsi:

Uscite T1 (atrio stazione Termini) e T2 (scale stazione Termini, lato via Giolitti) per raggiungere le corsie da A a F;

Uscita T3 (metro lato via Cavour/via Giolitti) capolinea tram;

Uscita T4 (metro lato via Cavour/piazza dei Cinquecento) capolinea tram, fermata n. 70439;

Uscita T5 (metro piazza dei Cinquecento lato via D’Azeglio) fermata n. 70439 e corsie da A a F;

Uscita T6 (metro piazza dei Cinquecento, uscita centrale) corsie F e G.

Queste modifiche mirano a ottimizzare l'esperienza di viaggio per i residenti e i visitatori, garantendo una maggiore fluidità nel transito e migliorando l'accessibilità alle principali destinazioni della città.

