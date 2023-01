Roma. Contravvenzioni, notifiche sul parabrezza ora con i dati per pagare subito in tabaccheria 

È in corso la distribuzione a tutti i gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale del nuovo applicativo che, entro metà febbraio, aggiornerà tutti i palmari e le piccole stampanti in dotazione agli agenti accertatori consentendo di stampare la notifica delle contravvenzioni già completa del codice QR e di tutte le informazioni necessarie per recarsi a pagare direttamente nelle tabaccherie e nelle ricevitorie convenzionate.

Finora sul parabrezza veniva lasciato solo il documento relativo alla multa

Si è infatti conclusa la fase sperimentale che nelle ultime due settimane ha interessato il territorio del II Municipio. Finora i cittadini trovavano sul parabrezza delle automobili il documento relativo alla multa, ma non i riferimenti utili per l’immediato pagamento on line o presso le ricevitorie abilitate.

Potevano quindi accedere al sito di Roma Capitale inserendo i dati necessari per ottenere il vero e proprio bollettino o attendere la notifica a domicilio, dalla quale partivano comunque i 5 giorni di tempo per poter effettuare il pagamento della sanzione in misura scontata. Adesso potrà essere fatto tutto in pochi minuti dall’individuazione della notifica.

Digitalizzazione dei servizi della Polizia locale

“Il processo di digitalizzazione dei servizi della Polizia Locale di Roma va avanti ampliando la possibilità di pagamento delle contravvenzioni e venendo incontro alle esigenze dei cittadini che intendevano muoversi rapidamente sin dal preavviso di notifica trovato sul parabrezza dell’auto, senza ulteriori e magari scomodi passaggi intermedi.

Risolto problema accesso a database Motorizzazione

Un’opzione non espressamente prevista dal Codice della Strada, ma che noi abbiamo scelto di portare avanti a tutto vantaggio degli utenti. Risolto inoltre anche il problema che per qualche giorno aveva rallentato le operazioni di accesso degli agenti della Polizia Locale al database della Motorizzazione, grazie all’avvenuto e completo ripristino della convenzione“. – ha spiegato Ugo Angeloni, Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Vicesindaca di Roma: Il nuovo software delle multe è un salto di qualità importante

“È davvero un’ottima notizia quella della forte accelerazione impressa dall’Amministrazione capitolina al percorso di ammodernamento tecnologico e di digitalizzazione dei servizi al cittadino, anche nell’ambito della capacità di riscossione. Un salto di qualità importante, coordinato dal Dipartimento Risorse Economiche che ringrazio per l’impegno e la qualità del lavoro svolto.

Nello specifico, il software che è già operativo e che nei prossimi giorni sarà esteso all’intero territorio comunale, consente agli accertatori delle sanzioni per violazioni del Codice della Strada (Polizia locale e ausiliari del traffico) di emettere un unico layout di preavviso di accertamento (c.d. pecetta) e di verbale di accertamento violazione (Vav).

Potranno quindi stampare e lasciare sul veicolo sanzionato copia del preavviso di accertamento comprensiva del “QRCode” contenente lo IUV (Identificativo Univoco di Versamento). Grazie a tutto questo i cittadini potranno quindi effettuare il pagamento della sanzione in modo semplice, sicuro e veloce, o recandosi presso uno dei Prestatori di Servizi di pagamento aderenti al sistema PagoPA (banche, tabaccai, ecc.), o in assoluta autonomia, nel caso in cui abbiano scaricato sul proprio mobile l‘AppIo, piattaforma che già ospita da qualche mese anche la possibilità di ricevere la Tari direttamente su smartphone.

Pagamento nei 10 giorni successivi all’emissione sanzione, non più solo 5

Tra l’altro il pagamento potrà essere effettuato nei 10 giorni successivi all’emissione della sanzione (non più solo 5, come avveniva precedentemente) mantenendo la riduzione del 30% della sanzione ed evitando così anche le spese previste per la notifica dell’atto”. Lo comunica in una nota la vicesindaca di Roma, Silvia Scozzese. (Com/Red/Dire)

