Roma e Lazio, le previsioni weekend: ecco cosa accadrà

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio sabato 23 e domenica 24 settembre mostrano un tempo fortemente instabile, ci attende un weekend di temporali. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore.

Meteo Roma e Lazio sabato 23 e domenica 24 settembre: il punto sulla Capitale

Sulla Capitale la mattina di sabato 23 settembre si caratterizza per tempo fortemente instabile con numerosi rovesci fin dalla mattina, non si escludono anche fenomeni intensi. Le temperature scenderanno fino a 19 gradi nella notte e toccheranno massime di 25° nelle ore centrali della giornata. Domenica 24 settembre, la situazione è completamente diversa, un bel sole è previsto sulla capitale e le temperature resteranno miti con minime di 13° nella notte e massime di 25 per il giorno.

Meteo nel dettaglio: Rieti

Sabato 23 settembre a Rieti e nella sua provincia si prevedono cieli nuvolosi con numerose precipitazioni anche a carattere temporalesco soprattutto nella metà della mattinata. Le temperature resteranno comprese tra 15 e 21 gradi. Domenica 24 settembre la pioggia lascerà il reatino per far spazio al sole anche se con probabile strascico di nuvolosità persistente. Le temperature scenderanno leggermente passando da 12 di minima a 20° nel primo pomeriggio.

Meteo nel dettaglio: Frosinone

Temperatura in discesa anche a Frosinone e provincia dove le previsioni di sabato 23 e domenica 24 settembre indicano cieli generalmente instabili con rovesci e temporali soprattutto nella giornata di sabato. Domenica 24 ancora leggera nuvolosità di passaggio ma la giornata si caratterizza per il bel tempo. Le temperature in ribasso oscillano tra minime di 14 gradi e massime di 24° nella giornata di domenica.

Meteo nel dettaglio: Latina

A Latina sabato 23 e domenica 24 settembre cieli carichi di pioggia sembrano non voler lasciare la provincia. Temporali sin dalla mattina di sabato con temperature comprese tra 18 e 24 gradi apriranno il fine settimana e si protrarranno anche nella domenica, seppure in leggero miglioramento con il sole che splenderà soprattutto nella prima mattinata. In leggero calo le minime di domenica, intorno ai 16 gradi mentre le massime restano intorno a 24°.

Meteo Roma e Lazio sabato 23 e domenica 24 settembre: il punto su Viterbo

Nel viterbese sabato 23 e domenica 24 settembre cielo tendenzialmente coperto con possibili rovesci soprattutto per la giornata di sabato mentre per domenica 24 settembre leggeri miglioramenti si affacciano con un timido sole intervallato da fronti nuvolosi. Decisamente in calo le temperature con minime di 14 e massime di 23 per sabato e comprese tra 11 e 21° nella domenica.

