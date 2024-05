Moneta da 2 euro rara, se ce l’hai st’estate ti puoi fare una vacanza senza spendere nulla: non hai tempo da perdere

Controlla subito se hai nel portamonete questa rara moneta da 2 euro, perché potrebbe trasformarsi nella tua fortuna.

In generale siamo abituati a pensare che i soldi abbiano solo il valore che corrisponde alla cifra stampata sulla carta o incisa nel metallo, ma non è sempre così: a quanto pare a volte possono valere molto di più.

Le monete hanno un valore diverso in base alla loro rarità, al conio e non solo al numero scritto sulla croce, ovvero sul rovescio. Alcune possono farti diventare milionario in un attimo.

Esiste una moneta da 2 euro il cui valore supera di gran lunga quello di un comune stipendio. Non tutti lo sanno, e rischiano di utilizzarla per fare la spesa, o pagare il pedaggio autostradale al casello, proprio come qualsiasi altra moneta. Prima di fare lo stesso errore, verificare se nel tuo portafogli è finita una rarità simile.

Monete da 2 euro, se hai una di queste sei milionario e non lo sai

Alcune monete, e anche certe particolari banconote, non sono come tutte le altre che troviamo in circolazione, e in particolar modo alcune monete da 2 euro possono valere anche molto di più. Non stiamo parlando solo di vecchie monete in disuso, come le lire, ma di monete da 2 euro che potresti tranquillamente avere ancora nel tuo porta spiccioli.

Si tratta di monete celebrative, che sono state prodotte in occasioni storiche particolari, o che sono dedicate a personaggi celebri della storia, della scienza e perfino del cinema, della politica e dei fumetti. Si va dai 100 fino ai 2.000 euro. Scopri quali sono quelle che valgono di più, e poi corri a verificare se le tuo portafogli c’è una di queste monete da 2 euro.

Quali valgono di più e a quanto ammonta il loro valore attuale

La moneta da 2 euro coniata in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa di Grace Kelly è stata prodotta in appena 2.000 esemplari, e ciascuna pare valere oggi 2.000 euro. Anche la moneta da 2 euro, che è stata emessa dalla Città del Vaticano nel 2005 in occasione della Giornata mondiale della gioventù che si è tenuta in Germania, e che ha radunato tutti i giovani cattolici e nella città di Colonia, vale circa 300 euro, perché ne sono state coniati soltanto 100.000 pezzi.

Si tratta dunque di monete davvero rare ma non sono solo queste: la moneta da due euro, emessa dallo Stato di San Marino nel 2004, che è dedicata al numismatico Bartolomeo Borghese è una vera rarità perché ne sono state coniate soltanto 110.000, e ciascuna di esse può valere dai 100 ai 300 euro. Anche quelle emesse dal governo francese con i personaggi famosi e amatissimi dei fumetti di Asterix e Obelix possono valere tra i 40 e 100 euro. Dunque il trucco è controllare se sei in possesso di una di queste monete da 2 euro rare, e metterle in vendita nei siti web visitati dagli appassionati e dai collezionisti per far fruttare quella che altrimenti sarebbe una semplice moneta da 2 euro.