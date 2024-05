Donazioni genitori-figli, da ora in poi non devi più pagare questa tassa: finalmente c’è la novità

Finalmente è arrivata una bella notizia per chi è interessato alle donazioni genitori-figli: ben presto potrai dire addio alle spese.

Aiutare il proprio pargolo nell’acquisto di una casa, nel pagamento di una rata del mutuo, o nell’assolvimento di un obbligo di una rata di un finanziamento. d’ora in poi peserà meno sulle tasche della famiglia.

In base a quanto ha appena stabilito la legge, attraverso l’ultima sentenza della Cassazione, regalare una somma di denaro a un membro della famiglia costerà molto meno che in passato.

Scopriamo la grande novità che ti farà risparmiare moltissimo in tutte le prossime donazioni genitori-figli.

Donazioni genitori-figli, la grande novità che ti farà risparmiare tantissimo

Le donazioni genitori-figli possono essere di due tipi, e vengono dette dirette, se sono accompagnate e sancite da un atto pubblico e formale, ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni, attraverso il quale chi dona cede la proprietà di un bene trasferendola al donatario gratuitamente. Si classificano invece come donazioni indirette le donazioni aventi lo stesso effetto di quelle dirette, come la remissione di un debito, o un contratto a favore di un terzo con cui si dona un bene. La differenza però sta nel fatto che in queste ultime manca l’atto pubblico e la presenza di due testimoni.

In base a quanto stabilito nel 2015 dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare numero 30 e del 11 agosto, le donazioni e genitori-figli erano esenti da imposte nel caso di donazione indiretta. Successivamente però la stessa Agenzia delle Entrate è tornata sul tema, e ha stabilito che l’imposta si applica a tutte le donazioni, anche a quelle informali. Per fortuna la Cassazione, con la sentenza numero 7442 del 2024, ha introdotto delle importanti novità, che rappresentano un’ottima notizia per chi è interessato a fare donazioni genitori-figli. Scopriamo che cosa cambia.

Che cosa cambia e che cosa ha stabilito l’ultima sentenza della Cassazione

La citata sentenza della cassazione ha modificato le regole sulle donazioni genitori- figli, e dunque, se fino a ora la legge stabiliva che anche il denaro consegnato a mano, o tramite assegno bancario era sottoposto al pagamento di tasse, da adesso in poi tutte le donazioni indirette diventeranno esenti da imposte.

Questo significa concretamente per un genitore poter aiutare in modo molto più agevole il proprio figlio, ad esempio per l’acquisto di un bene come un’automobile, una casa o fare un una donazione tramite bonifico. D’ora in poi saranno tassabili soltanto le donazioni che superano il numero il milione di euro, o che vengono registrate e dichiarate dal contribuente in un accertamento tributario.