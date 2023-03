Roma, in lieve miglioramento il bambino di 4 anni caduto dal balcone in via dei Fiori

Ha passato una notte stabile, in lieve miglioramento generale, il bambino di 4 anni precipitato ieri mattina da oltre tre metri da un balcone al secondo piano di un palazzo in via dei Fiori, zona Alessandrino, a Roma. Il bambino era stato trasportato in eliambulanza in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Il piccolo è stato estubato e le condizioni sembrano leggermente migliorate anche dal punto di vista neurologico.

In corso le indagini per ricostruire l’accaduto

La prognosi comunque rimane ancora riservata. Sono stati alcuni passanti a segnalare la presenza del bambino a terra. Al momento dell’incidente i genitori erano presenti nell’abitazione. Proseguono intanto le indagini della Polizia per ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche se non si esclude che possa trattarsi di un incidente domestico.

(Mab / Dire)

