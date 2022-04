Pubblicato il 11 Aprile 2022 10:14

Roma, incendio in un appartamento: grave 70enne

di Lorenzo Villanetti

Ancora non si conoscono le cause dell'incendio. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo

Vigili del Fuoco (Immagine di repertorio)

Come riportato da SkyTg24, ieri sera un appartamento nel quartiere Gianicolense di Roma è andato in fiamme. Sul posto, in via Giacomo Corradi, sono intervenuti verso le 21:00 i Vigili del Fuoco che hanno rinvenuto, privo di sensi, un uomo. Vigili del Fuoco (Immagine di repertorio) Incendio in un appartamento: grave 70enne L'uomo, di circa settant'anni, è stato subito trasportato dai soccorsi del 118 presso l'ospedale San Camillo della Capitale, dove è stato ricoverato in codice rosso. Ancora ignote le cause dell'incendio.

Lorenzo Villanetti Nato a Sora (Frosinone), il 3 aprile 2001, studia Lettere Moderne presso l’Università Sapienza di Roma. Da sempre un appassionato di calcio e di sport in generale, segue con interesse anche politica e musica. Redattore per più di un anno di LazioPress.it, in precedenza ha scritto anche per SpazioJ.it. Articoli di Lorenzo Villanetti