Roma, incidente in scooter sulla Flaminia: morto 19enne

(Adnkronos) – Un giovane di 19 anni in sella ad uno scooter, un Kymco Agility 125,è morto a Roma in seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 4. Sul posto sono intervenute pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale, altezza sottopasso Euclide uscita Tor di Quinto. Sono in corso accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente. Al momento non sembrerebbero coinvolti altri veicoli.

