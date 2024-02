Roma, la terrazza del tempio di Apollo per ammirare il Teatro Marcello

Ecco un altro luogo poco conosciuto che offre una vista mozzafiato sul Teatro Marcello e, più lontano, su Santa Maria in Cosmedin fino alle pendici dell’Aventino.

Si tratta del cortile del Tempio di Apollo in Circo, una piccola terrazza nascosta, accanto alla splendida Chiesa barocca di Santa Maria in Portico in piazza Campitelli.



Vi si accede varcando un doppio portone al civico n°7 della piazza e, una volta entrati nella piccola terrazza, sarete travolti dalla spettacolare visione del Teatro Marcello e dell’area compresa tra le pendici del Campidoglio ed il Tevere, una vasta zona ricca di resti archeologici e monumentali che nei tempi antichi era paludosa e malsana.



Tuttavia, fin dell’età arcaica, questa parte della città era sede di vivaci attività commerciali e produttive favorite dal guado dell’isola Tiberina e dalla nascita del porto commerciale e del primo ponte sul Tevere.

Grazie alla realizzazione della Cloaca Maxima, l'area risanata venne fittamente occupata da edifici templari e da magazzini funzionali alle attività portuali.



Dal I secolo a.C., la zona si arricchì di complessi monumentali tra i quali spiccano le strutture dei Templi di Apollo Sosiano e di Bellona e la mole, appunto, del Teatro Marcello.

Negli anni ’30 del novecento, una serie di demolizioni liberarono le strutture antiche creando l’attuale area archeologica.



La posizione privilegiata della terrazza permette di apprezzare questa ricchissima stratificazione di testimonianze storiche aprendo la vista verso uno dei panorami più belli e suggestivi di Roma.

Andateci, curiosate tra i pochi reperti esposti tutto intorno alla terrazza e poi sedetevi su una panchina e beatevi di ciò che i vostri occhi vedono.

Non rimarrete delusi.

