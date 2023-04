Roma, Ostia. Hotel in piazzale Magellano, ritrovo di spacciatori e consumatori di droga

La Polizia di Stato, in occasione delle festività pasquali, ha intensificato i controlli amministrativi nelle strutture ricettive della Capitale e del litorale. Durante i controlli sul Litorale, svolti dagli agenti della Divisione Ammnistrativa e del X Distretto Lido, è emerso che un Hotel, sito in Piazzale Magellano, era divenuto luogo di ritrovo di soggetti pericolosi, dediti all’attività di spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, e inoltre non aveva provveduto alla corretta registrazione delle persone presenti, ai fini dei controlli di polizia.

In questo caso, all’esito dell’istruttoria il Questore, applicando l’articolo 100 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto la sospensione dell’attività per 10 giorni.

In zona Esquilino, invece, presso una struttura ricettiva posta in via Napoleone III, il personale della Squadra Operativa della Divisione Amministrativa della Questura di Roma ha notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per 7 giorni. Gli agenti hanno accertato la presenza di più posti letto rispetto a quelli dichiarati, inoltre alcuni alloggiati erano stati falsamente registrati con comunicazioni differenti rispetto a quelle reali.

In entrambi i casi i provvedimenti sono stati notificati dagli agenti della Polizia di Stato che, come previsto dalla normativa, hanno affisso sulle porte delle strutture il cartello “Chiuso con provvedimento del Questore”.

(Com/Red/ Dire)

© Riproduzione riservata