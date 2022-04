Roma, ragazza violentata da gruppo di minorenni: 3 sono in comunità e 2 non sono imputabili

Brutta vicenda quella in cui è rimasta coinvolta una minorenne in zona Eur, a Roma. Una storia di violenza messa in atto da parte di un gruppo di 5 minori tra i 14 e i 16 anni, interrotta dall’intervento di due ragazzi e dei carabinieri, i quali hanno reso noti i fatti solamente nella giornata di oggi a più di tre mesi di distanza.

Cosa è accaduto

La disavventura risale al mese di dicembre scorso, l’ennesima violenza di gruppo nei confronti di una ragazza. Era il 22 dicembre 2021 quando la giovane, in attesa di alcuni amici, incappò casualmente in una combriccola di cui non conosceva nessun componente. Dopo qualche apprezzamento, i componenti del gruppo hanno iniziato a palpeggiarla e toccarla fino a trascinarla in un angolo poco illuminato. Lì, secondo il racconto della vittima, le sue urla hanno attirato due ragazzi che sono stati aggrediti a loro volta dal gruppo fino all’arrivo dei Carabinieri della stazione Roma Eur.

Diversi trattamenti

I Carabinieri hanno eseguito l’ordinanza che dispone il collocamento in comunità per tre minori, due 15enni e uno 16enne. Gli altri due, avendo meno di 14 anni, non sono imputabili per quanto accaduto. I ragazzi inviati in comunità sono considerati gravemente indiziati.

Aiuto social

Dal momento dell’arrivo dei Carabinieri non è stato facile per i militari individuare i membri del gruppo responsabili della violenza verso la ragazza. La svolta è poi arrivata grazie all’aiuto dei profili social media dei minori coinvolti che hanno contribuito a risalire alle loro identità. Le indagini dei Carabinieri della stazione Roma Eur hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dei minori indagati, tutti residenti romani che starebbero attraversando “particolari” situazioni socio familiari.

