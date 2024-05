Roma. Riqualificazione via Prenestina, Gualtieri: lavori duraturi e in profondità, basta con le toppe

Lavori notturni in Via Prenestina a Roma

“Abbiamo messo fine alla cattiva abitudine delle toppe, adesso vengono eseguiti lavori duraturi e in profondità, senza precedenti, di notte per creare meno disagi ai cittadini”

Sono in corso i lavori stradali notturni su via Prenestina nel Municipio V. Le lavorazioni si estendono su una lunghezza complessiva di 8,3 km da Piazzale Labicano fino allo svincolo del GRA e termineranno entro agosto. Il cantiere giubilare vede un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro e fa parte del pacchetto strade che Roma Capitale ha affidato ad Anas.

Ieri sera il sindaco Roberto Gualtieri, con l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, ha effettuato un sopralluogo per constatare l’avanzamento dei lavori. Presenti anche il presidente del Municipio V Mauro Caliste, l’assessora ai LlPp municipale Maura Lostia e i responsabili Anas.

Lavori su due tratte stradali

L’intervento è suddiviso in due diverse tratte che implicano differenti tipologie di lavoro. La prima tratta si estende per circa 5 km, da piazzale Labicano fino all’intersezione con via Palmiro Togliatti. In questo caso i lavori vengono svolti su entrambe le carreggiate (6 corsie totali) e sulla pista ciclabile con la riqualificazione del manto stradale fino a 9 cm. Le lavorazioni non interessano la sede tranviaria.

La seconda tratta stradale, che va dall’intersezione con via Palmiro Togliatti fino allo svincolo del GRA (una carreggiata con due corsie), prevede prevalentemente il rifacimento di 9 cm del manto stradale (5 cm di binder + 4 cm di usura). Tuttavia, verrà eseguita una riqualificazione profonda della piattaforma stradale fino a 14 cm (10 cm di base binder + 4 cm di usura).

I lavori sull’intera tratta saranno completati con il rifacimento della segnaletica orizzontale, la rimessa in quota di chiusini e la pulizia delle caditoie.

Lavori via Prenestina, sopralluogo Sindaco di Roma

Sindaco Gualtieri: Lavori senza precedenti lungo la rete stradale

“Roma sta assistendo davvero ad un intervento senza precedenti lungo la sua rete stradale” -ha sottolineato il Sindaco Roberto Gualtieri -“Abbiamo riqualificato già il 60% della viabilità principale e messo fine alla cattiva abitudine delle toppe. Adesso – ha proseguito – vengono eseguiti lavori duraturi e in profondità, operando di notte per creare meno disagi ai cittadini.

Nello stesso modo anche la storica consolare Prenestina verrà completamente rimessa a nuovo, da Porta Maggiore allo svincolo per il GRA, portando un beneficio significativo per tutto il quadrante est della città, che ha già visto importanti lavori di riqualificazione su vari tratti della via Casilina e lungo via Tor de’ Schiavi e viale della Serenissima“.

Assessore Lavori pubblici Segnalini: la città sta cambiando con la riqualificazione delle strade della viabilità principale

“Andiamo avanti con la riqualificazione delle strade della viabilità principale – commenta l’assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini – Una mole di lavori imponente che mostra come la città sta cambiando. Nel Municipio V il Dipartimento Lavori pubblici è recentemente intervenuto su via Casilina, e ora su via Prenestina stiamo facendo un intervento che arriva fino al pacchetto stradale.

A breve partiremo con Anas anche sulla Circonvallazione Tiburtina con un lavoro importante atteso da decenni. Nel Municipio il Dipartimento dei Lavori pubblici sta operando anche la messa in sicurezza della voragine di via Sestio Menas e al termine del lavoro eseguirà anche il rifacimento della piattaforma stradale. Roma sta vivendo un periodo di rigenerazione generale e attraverso il reticolo delle strade possiamo vedere come le condizioni di sicurezza e vivibilità migliorano“.