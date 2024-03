Dopo un primo tempo che non regala grandi emozioni, se non due colpi di testa di Lukaku fuori di poco. Nel secondo tempo la partita si fa divertente e agonisticamente valida. La Roma la sblocca dopo soli sei minuti con Lorenzo Pellegrini, poi varie occasioni da una parte e dall’altra. Con questa vittoria la Roma si riporta a meno tre dal Bologna nella lotta per il quarto posto, mentre il Sassuolo continua ad essere penultimo e sempre più in una situazione disperata

Primo Tempo

La prima occasione della gara è per Lukaku, Spinazzola lanciato da Pellegrini, crossa al centro dove il belga si fa trovare pronto ma la sua incornata finisce a lato. Primo tempo con buon ritmo ma poche occasioni da gol, al 37’ il primo cambio, Spinazzola viene sostituito da Angelino per un problema fisico del laterale giallorosso.

Al 40’ bel taglio di Pedersen sulla destra, bello il ripiegamento di El Shaarawy che mette m angolo. Al 47’ Pellegrini crossa al centro ancora Lukaku ci prova di testa , ma la sua conclusione finisce fuori non di molto. Dopo quattro minuti di recupero finisce un primo tempo privo di emozioni, con il risultato di 0-0.

Secondo Tempo

Dopo soltanto sei minuti passa in vantaggio la Roma con Pellegrini, il capitano si mette in proprio partendo dalla sinistra, convergendo al centro e piazzando il pallone all’angolino basso della porta di Consigli. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Pellegrini prova il colpo di testa Lukaku, pallone che finisce al lato. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Un minuto dopo si fa vedere il Sassuolo con Pinamonti che da sinistra mette al centro per Laurientè, bravo Angelino ad anticipal’attaccante e mettere il pallone in calcio d’angolo. Al 60’ ammonito Pellegrini che, diffidato, salterà la prossima partita. Al minuto 68 ci prova Racic dal limite dell’area, bella parata di Svilar che si tuffa sulla sua sinistra e respinge il tiro.

Al 73’ grande occasione per la Roma, Lukaku si libera in area e calcia, miracoloso salvataggio di Erlic che devia e salva la porta dei neroverdi. Un minuto dopo ancora i giallorossi si rendono pericolosi con Baldanzi che, servito da Celik tira debolmente concedendo la parata semplice a Consigli. Fortunata la Roma al minuto 80, su un cross dalla destra, Llorente tocca verso la sua porta, Svilar con il tacco devia la sfera sul palo, poi Viti calcia alto da ottima posizione.

L’arbitro dopo quattro minuti di recupero decreta la fine della gara, la Roma vince ancora e si porta a tre punti dal Bologna che attualmente occupa il quarto posto.

Le Pagelle

Svilar: 6,5

Karsdorp: 6

Mancini: 6,5

Llorente: 6

Spinazzola: 6

Cristante: 6,5

Paredes: 6

Pellegrini: 7

Aouar: 5,5

Lukaku: 6,5

El Shaarawy: 6

Angelino (37’): 6

Celik (70’): 6

Baldanzi (70’): 6

Azmoun (86’): S.V.

Huijsen (86’): S.V.

Foto: Profilo Facebook AS Roma

© Riproduzione riservata