Roma, sfida tra l’assessore Onorato e il kickboxer Faraoni

(Adnkronos) – Singolare sfida tra l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, e il campione di kickboxing Iska Mattia Faraoni in palestra, ma il ring è rimasto lontano. Il tutto ripreso in un reel su Instagram: l'assessore deve compiere almeno una flessione con il bilanciere sulla panca a spinta, 75 kg il peso stabilito. Dopo esserci riuscito, rilancia lui stesso: "almeno 80", dice. Faraoni però rilancia ancora, perché i pesi vanno equilibrati e dunque due "pizze" da 5 kg per lato, 85 kg in totale. Onorato, dopo qualche sforzo, ce la fa ancora e vince la sfida, senza previo riscaldamento. (Video)

—[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata