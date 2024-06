Roma, sfilata cani dei canili Muratella e Ponte Marconi sarà un appuntamento mensile

“Un grande successo di cui sono molto felice. Non ci aspettavamo, nonostante il caldo, che così tante persone venissero ad ammirare i nostri cani del canile“.

Questo il commento di Patrizia Prestipino, Garante degli animali di Roma Capitale, a margine dell’iniziativa ‘Le vere star siamo noi’, la sfilata dei cani dei canili di Muratella e Ponte Marconi che si è sabato all’Eur, nel IX Municipio.

“Grazie alle associazioni animaliste e agli operatori dei canili che li hanno accompagnati, regalando a queste creature dolcissime qualche ora di libertà fuori dalle gabbie. E siamo davvero contenti di comunicare che due cani sono stati pre adottati“.

“La dimostrazione – aggiunge – che iniziative come quella di oggi, oltre a essere per gli animali bellissime occasioni di socializzazione, sono anche una straordinaria opportunità per promuovere le adozioni“.

“Per questa ragione abbiamo deciso di ripetere questo evento mensilmente, in modo tale da portare i cani del canile in città e moltiplicare per loro l’opportunità di trovare una famiglia“.