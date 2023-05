Roma, Stazione Termini incubo per turisti e cittadini: 6 arresti in poche ore

Il ministro dell’Interno Piantedosi aveva annunciato un’implementazione dei servizi di controllo del territorio nei pressi della stazione Termini di Roma nel corso dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della Capitale, e così è stato. Gli agenti della squadra volante, dei commissariati e della squadra mobile hanno tratto in arresto 6 persone nelle ultime ore per furti e rapine.

Arrestato 30enne di origini marocchine

È partita la stretta sul contrasto della criminalità nei pressi della stazione Termini di Roma, principale scalo ferroviario della Capitale. Gli uomini delle forze dell’ordine negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli e nelle ultime ore hanno proceduto all’arresto di 6 persone.

Un 30enne di origine marocchine, in via Cavour, è stato arrestato dal personale del commissariato Viminale dopo che lo stesso era stato sottoposto a controllo. Sull’uomo pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere per rapina.

Un altro ragazzo è stato posto in arresto in quanto gravemente sospettato di aver sottratto il cellulare a due uomini. Questi, essendo stati vittime di una precedente rapina, stavano cercando di fermare uno dei responsabili e il giovane, estraneo alla precedente rapina, con forza si è impadronito dello smartphone.

Borseggiata anziana turista inglese

I poliziotti del commissariato di via Farini, nel pomeriggio di ieri, hanno sottoposto a fermo un ragazzo argentino sorpreso a borseggiare un’anziana turista inglese nei pressi della fermata Termini della metropolitana. L’obiettivo del malvivente era quello di impossessarsi del portafoglio.

Gli agenti del commissariato Esquilino, invece, hanno ammanettato due uomini di origini romene. I due malviventi, a piazza dei Cinquecento, avrebbero borseggiato una turista australiana. Dopo una breve fuga, i borseggiatori sono stati bloccati dai poliziotti. Dopo una fugace colluttazione, i due sono stati arrestati.

Infine gli agenti del commissariato Viminale hanno fermato e arrestato un 27enne originario della Guinea. Il ragazzo è gravemente sospettato del reato di rapina. Durante la notte avrebbe sottratto il borsello a un 37enne cileno.

